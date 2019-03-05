Житель Новосибирска не попал к врачу с острой болью и умер от рака через 20 дней
В феврале интернет-маркетолог из новосибирского Академгородка Юрий Филимонов признался в «Твиттере», что у него сильная боль в животе, но он не может записаться к врачу в поликлинике. 3 марта он умер. После смерти у него диагностировали рак в последней стадии.
В феврале в Твиттере на странице сотрудницы скорой помощи из Красноярска Юрий Филимонов написал, что у него была острая боль в животе, и он записался на прием к терапевту.
«Записался к терапевту. Она говорит: „А чего это вы к хирургу сразу не побежали?“ (откуда бы я знал). Послала к хирургу. Записался. Прием через 8 дней после записи» — писал Филимонов.
Спустя несколько дней он пошел на занятие по йоге. Инструктор, увидев его состояние, вызвал скорую. У него оказался перитонит, врачи провели три операции. Филимонов находился в искусственной коме, пишет «НГС.Новости». Друг новосибирца Алексей Сухоруков подтвердил, что Юрий умер 3 марта.
Как рассказал НГС отец маркетолога Сергей Филимонов, с января его сын пытался получить медицинскую помощь в поликлинике № 2 (работает на Морском проспекте, 25. — Прим. ред.) и фактически жил на обезболивающих. Патологоанатом сообщил, что у Юрия был рак в последней стадии, на его фоне развился перитонит.
«Вот что, нельзя было рак определить пораньше? Юра самостоятельно глотал обезболивающие таблетки, понимаете? Суть в том, что можно было раньше прооперировать, — считает отец Филимонова. — Конечно, я недоволен терапевтом, почему раньше не определили. Как можно отправлять на запись через неделю, если человек с острой болью? Это означает, что врач берёт за руку его и ведёт к хирургу без очереди и говорит: „Прими, посмотри его без очереди“».
В пресс-службе министерства здравоохранения НГС сообщили, что будут проводить внутреннюю проверку этого случая.
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