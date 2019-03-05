Житель Новосибирска не попал к врачу с острой болью и умер от рака через 20 дней

В феврале интернет-маркетолог из новосибирского Академгородка Юрий Филимонов признался в «Твиттере», что у него сильная боль в животе, но он не может записаться к врачу в поликлинике. 3 марта он умер. После смерти у него диагностировали рак в последней стадии.

В феврале в Твиттере на странице сотрудницы скорой помощи из Красноярска Юрий Филимонов написал, что у него была острая боль в животе, и он записался на прием к терапевту.





«Записался к терапевту. Она говорит: „А чего это вы к хирургу сразу не побежали?“ (откуда бы я знал). Послала к хирургу. Записался. Прием через 8 дней после записи» — писал Филимонов.

