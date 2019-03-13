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Житель Кузбасса получил более пяти лет колонии за публикации во «ВКонтакте»
3 часа назад
В Кемеровской области 28-летнего мужчину осудили за «публичное оправдание терроризма». Об этом говорится на сайте регионального следственного комитета.
Следствием и судом установлено, что весной 2018 года осужденный размещал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» материалы, направленные на оправдание террористической деятельности, в том числе в нашем регионе. Все материалы были в свободном доступе для неограниченного круга лиц.
Публикации мужчины нашли сотрудники областного центра по противодействию экстремизму, а лингвистическая экспертиза признала их оправдывающими терроризм. По решению суда кемеровчанин получил пять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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