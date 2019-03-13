Житель Кузбасса получил более пяти лет колонии за публикации во «ВКонтакте»

Следствием и судом установлено, что весной 2018 года осужденный размещал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» материалы, направленные на оправдание террористической деятельности, в том числе в нашем регионе. Все материалы были в свободном доступе для неограниченного круга лиц.