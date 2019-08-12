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12 августа,
2019
Новости

Житель Кузбасса поджег себя вместе с полицейским

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Мужчина в поселке Елань Кемеровской области поджег себя при задержании полицией. Пламя перекинулось на одного из правоохранителей, сообщается на сайте УМВД Кузбасса.


Известно, что ночью 12 августа сотрудники ОМВД России по Новокузнецкому району отправились на вызов, связанный с семейно-бытовым конфликтом. На месте полицейские пытались задержать мужчину, на которого поступила жалоба, но тот облил себя «легковоспламеняющейся жидкостью, которая также попала на одежду участкового уполномоченного полиции».


Задержанный поджег сам себя, и огонь с него перекинулся на сотрудника полиции. Полицейского госпитализировали с ожогами разной степени тяжести, а поджигатель скрылся. Его местонахождение устанавливается, назначена служебная проверка.

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