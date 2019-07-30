«Жить тоже экономически невыгодно»: реакция соцсетей на отказ тушить лесные пожары в Сибири
Чиновники отказываются тушить пожары в Сибири, где лес горит на территории свыше 1,7 млн га, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно».
Вот как пользователи соцсетей реагируют на официальную позицию власти.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🔥СИБИРЬ-Наш дом ГОРИТ!!!! Я решила поддержать эту ситуацию ярким комиксом, чтобы еще больше людей поняли о проблеме! О Катастрофе🔥 ⠀ 🔥Давайте вместе подпишем петицию и сделаем немного добра🙏 ⠀ ПЕТИЦИЯ НА САЙТЕ 👉🏻 www.change.org👈🏻 ⠀ 🙏Всем Мир. Мир без пожаров и катаклизмов🤞❤️ Любите свой дом и берегите нашу планету - наш общий Дом🙏 ⠀ #gulchaart#сибирьгорит#потушитесибирь#потушитепожарывсибири#спасемсибирь#путинсделайчтото#томск#кемерово#стбирь#красноярск#новосибирск#омск#тюмень#иллюстратор#арт#сибирьгорит #illustrator #procreate #пожарвсибири#сибирьзадыхается😷😥 #сибирьгоритмосквамолчит#смог#черноенебокрасноярск #черноенебо#savesiberianforests
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?