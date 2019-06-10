«Жить невозможно»: томичи просят ограничить скорость авто на их улице

Жители поселка Нижний склад Томской области с 2017 года обращаются к администрации города с просьбой об укладке нового дорожного покрытия или ограничении скорости движения автомобилей по улице Левобережной. Они жалуются на пыль и вибрацию, которая приводит к постепенному разрушению фундамента домов, находящихся рядом с дорогой. Через депутата городской Думы Илью Леонтьева местные жители обращались к начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву. Он ответил, что знаков для ограничения движения нет «в связи с ограниченным финансированием», как нет и асфальтовой крошки для укладки на существующую грунтовую дорогу. Как при первом обращении, в 2017 году, так и в мае 2019-го Аушев рассказал, что Левобережная улица находится «в приоритетной очереди» на установку знаков.

«Фундамент построен под двухэтажный кирпичный дом. Но все равно, когда с большой скоростью проезжает машина, там все трясется», — рассказывает Галина Ефимовна, дом которой находится примерно в трех метрах от дороги. Она отмечает, что трещины в фундаменте появились на протяжении последнего года, и показывает покрытую слоем пыли машину, которая находится в гараже за дополнительным укрытием — холщовой шторой. «Позавчера протирали», — говорит хозяйка дома.

Страдает от близкого соседства с дорогой не только она. Местные жители жалуются то на покосившуюся веранду, то на печку (свою печь Галина Ефимовна недавно укрепила с помощью «армирования» стальной сеткой), некоторым уже приходилось чинить фундамент. Связывают это люди в основном с находящейся рядом дорогой и большим количеством большегрузных автомобилей, которые по ней проходят.



Недавно по Левобережной прошел грейдер, выровняв дорогу. Жители улицы этим недовольны, поскольку теперь машины ездят по ней быстрее, поднимая еще больше пыли. «Мы, наоборот, молимся, чтобы грейдер не ходил», — рассказывает один из местных жителей.





«Те, кто живет вдоль дороги, бросают доски, камни на дорогу, автомобильные шины, другие крупные предметы, перекапывают, лишь бы снизить скорость летящих автомобилей», — говорится в обращении жителей поселка к администрации. Всего под этим обращением удалось собрать около 60 подписей людей, живущих на Левобережной улице.



Тротуаров на улице нет, поэтому жителям поселка приходится ходить по той же дороге, на которой поднимают пыль проезжающие автомобили. После наступления лета проблема усугубляется из-за засухи.





Активисты томского отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта) после выезда на место предложили администрации города установить на улице Левобережной знаки ограничения скорости и отремонтировать дорогу асфальтовой крошкой, которая остается после снятия старого асфальта на центральных улицах Томска.