Жилой дом в Северске остался без отопления в минус 20 градусов

В Северске на Коммунистическом проспекте без отопления остался жилой многоквартирный дом. СК по Томской области инициировал проверку. По данным сайта Gismeteo, погода в Северске на 15 ноября составляет минус 20 градусов.

По предварительным данным, 14 ноября 2019 года в ЗАТО Северск произошел прорыв магистрального трубопровода с выходом горячей воды на поверхность, в результате чего была прекращена подача тепловой энергии в многоквартирном жилом доме, — сообщает пресс-служба ведомства.

Без отопления остался дом на проспекте Коммунистическом, 33. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.





В социальной сети ВКонтакте опубликовали видео, где из дома на проспекте Коммунистическом, 33 идет столб воздуха. Очевидец отмечает, что подобная авария была в 2016 году.