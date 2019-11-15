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15 ноября,
2019
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Жилой дом в Северске остался без отопления в минус 20 градусов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Северске на Коммунистическом проспекте без отопления остался жилой многоквартирный дом. СК по Томской области инициировал проверку. По данным сайта Gismeteo, погода в Северске на 15 ноября составляет минус 20 градусов. 

По предварительным данным, 14 ноября 2019 года в ЗАТО Северск произошел прорыв магистрального трубопровода с выходом горячей воды на поверхность, в результате чего была прекращена подача тепловой энергии в многоквартирном жилом доме, — сообщает пресс-служба ведомства. 

Без отопления остался дом на проспекте Коммунистическом, 33. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. 


В социальной сети ВКонтакте опубликовали видео, где из дома на проспекте Коммунистическом, 33 идет столб воздуха. Очевидец отмечает, что подобная авария была в 2016 году. 

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