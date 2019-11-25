Жилой дом сгорел в Кривошеинском районе

В воскресенье ночью, 24 ноября, на улице Коммунистической в селе Володино Кривошеинского района сгорел жилой двухквартирный дом.

«Сегодня ночью в 03:03 загорелся одноэтажный двухквартирный брусовой дом. На момент прибытия первого подразделения горели крыша дома и веранда со стороны одной из квартир. В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома. Обрушилось потолочное перекрытие и обгорели стены внутри квартиры, сгорела веранда», — сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.





В пожаре никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 81 квадратный метр. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар за два с половиной часа. Причина пожара устанавливается.



В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава.