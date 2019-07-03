Женщина с инвалидностью год не может получить подходящую коляску

В 2018 году за помощью к томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась женщина с инвалидностью, проживающая в Шегарском психоневрологическом интернате. Она пожаловалась на неисправную инвалидную коляску. Женщина постоянно скатывалась с сиденья и даже вынуждена была привязывать себя к нему. Самостоятельно добиться замены технического средства реабилитации она не смогла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После обращения женщине временно выдали другое кресло-коляску. Затем за счет средств Фонда социального страхования работники интерната купили новую.





Однако через некоторое время выяснилось, что от замены колясок легче женщине почти не стало: все они не были адаптированы под особенности телосложения женщины, имеющей врожденные дефекты ног. Она со слезами сообщила омбудсмену, что по-прежнему не может пользоваться креслом, скатывается с сиденья, так как не имеет возможности упираться больными ногами в подножку, передвигаться на инвалидной коляске для нее все так же затруднительно.





В итоге только в июне 2019 года была проведена повторная медицинская экспертиза.





«По итогам работы специалистов МСЭ были вынесены рекомендации о нуждаемости в креслах-колясках комнатной и прогулочной с учетом роста и веса заявительницы, — говорится в сообщении. — Дополнительно в ИПРА инвалида указаны вид спинки, сиденья, подлокотника; подножка, регулирующаяся по высоте; подголовник, боковые опоры для тела, поясничный ремень, держатели для ног, нагрудный и поясной ремни. После получения адаптированной под потребности инвалида кресла-коляски передвигаться по интернату ей будет гораздо проще».





Обеспечение женщины с инвалидностью новым техническим средством реабилитации взято на контроль.