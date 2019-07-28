Женщина погибла при пожаре в Томской области

В поселке Нибега Верхнекетского района произошел пожар в частном двухквартирном доме. Погибла хозяйка одной из квартир.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании поступила спасателям 27 июля в 08:00. Возгорание удалось ликвидировать в 08:47. В результате пожара погибла пенсионерка.





«До прибытия пожарной охраны соседи обнаружили на кухне тело 86-летней хозяйки дома», — из сообщения ГУ МЧС.





На место происшествия были направлены две единицы техники и восемь человек. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.





Причину возгорания устанавливают эксперты.