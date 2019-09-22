Женщина погибла при ДТП на трассе Томск — Колпашево

Водитель ВАЗ-21061 на трассе Томск — Колпашево днем в субботу около 12.05 на 56 километре автодороги начал обгонять несколько машин, в результате чего столкнулся с Chrysler. Погибла пассажир ВАЗа. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21061, двигаясь со стороны города Томска в сторону села Мельниково, не убедившись в безопасности маневра, совершил обгон нескольких транспортных средств, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Chrysler PT Cruiser, двигавшимся в попутном направлении, который начал совершать поворот налево», — сообщили в УМВД.
После столкновения ВАЗ съехал с проезжей части в правый кювет по ходу движения, где произошел наезд на дерево.
В результате происшествия погибла женщина 1940 года рождения — пассажир автомобиля ВАЗ.
Женщина в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.