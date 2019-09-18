Добрые новости
18 сентября,
2019
1
фото
Новости

Женщина и ребенок провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Муж и жена гуляли с двухлетним ребенком в центре Новосибирска вечером 17 сентября, сообщает издание НГС. В районе строящегося здания в центре города провалился подмытый тротуар, женщина и ребенок упали в яму с кипятком. 

Женщина и ребенок провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска
Фото: news.ngs.ru

«Асфальт проваливается, и жена вместе с коляской падает в кипяток, уходит под землю, в кипящую воду, — рассказал супруг пострадавшей. — Ребенок ушёл полностью, с головой, в кипяток, она резко дёрнула коляску, то есть он лицо не обварил — остальное всё обварил. Если бы меня не было, она бы из этой ямы самостоятельно не выбралась. У нее ожоги по пояс, она полностью по пояс  ушла, и то говорит, что земли она не чувствовала, что она там на локте держалась. Я лично видел, как у меня ребенок с головой ушел в эту яму, там дна даже не было. Я подбежал и их вытащил».


В данный момент женщина и ребенок находятся в ожоговом центре, ребенок — в отделении реанимации. Точной информации об их состоянии нет. 


По словам мужа пострадавшей, ограждений или предупредительных знаков в районе провалившегося асфальта не было. В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» журналистам сообщили, что знают об этом происшествии, но авария произошла не на их тепловой камере. В данный момент вывод воды прекращен, а провал огорожен.


Управление МВД и Следственный комитет по Новосибирской области ведут проверку по признакам «выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.