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01 июня,
2019
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Новости

Жена бывшего губернатора Красноярского края заявила о пользе от укусов клещей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Жена бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья Толоконская призвала не бояться клещевого энцефалита. По ее мнению, в Сибири живут устойчивые к развитию заболевания люди. Об этом она писала на своей странице в Фейсбуке.

Жена бывшего губернатора Красноярского края заявила о пользе от укусов клещей

Наталья Толоконская пишет, что через укусы клеща «обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям». И предлагает отказаться от такого лекарства, как иммуноглобулин, и пользоваться такими «уникальными безвредными лекарствами, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий», как Энгистол, Траумель С, Эхинацея и другие.

Жена бывшего губернатора Красноярского края заявила о пользе от укусов клещей
Жена бывшего губернатора Красноярского края заявила о пользе от укусов клещей

В настоящее время данный пост на Фейсбуке удален. Добавим, что все перечисленные Натальей Толоконской средства являются гомеопатическими. Гомеопатия признана лженаукой, а лекарственный эффект гомеопатических препаратов не подтвержден ни одним серьезным исследованием.


По данным регионального Роспотребнадзора, с 23 по 29 мая в медицинские организации Томской области по поводу присасывания клещей обратилось 1 878 человек, в том числе 375 детей. Всего с начала эпидсезона было зарегистрировано 5 990 человек, включая 1 293 ребенка, пострадавших от клещей.

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