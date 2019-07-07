Железобетонные шпалы меняют на деревянные в ходе ремонта рельсов на Советской

В ходе работ специалисты заменят 3538 шпал и отремонтируют 2106 м одиночного пути. Новые шпалы — деревянные, они пропитаны безопасным каменноугольным маслом, разрешение на его использование подтверждено паспортом качества. Шпалы для ремонта путей изготовлены ООО «Кузовлевским шпалопропиточным заводом» из хвойных деревьев и соответствуют требованиям о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта.





«Деревянные шпалы имеют ряд преимуществ перед железобетонными. Они обеспечивают хорошее сцепление с основанием, за счёт упругости дерева пропитанная шпала лучше держит костыль, дерево не подвержено разрушению в разное время года, естественная гибкость дерева обеспечивает уменьшение износа подвижного состава», — отмечает пресс-служба мэрии.





На время ведения ремонта приостановили работу трамваи маршрутов №№ 1, 2 и 2а. Транспортное обслуживание ул. Б. Подгорной и ул. Р. Люксембург обеспечено за счет продления маршрута трамвая № 3 от пл. Батенькова до Черемошников по схеме: «Восточная — ул. Лебедева — ул. Советская — пл. Батенькова — ул. Р.Люксембург — ул. Б.Подгорная – Черемошники.