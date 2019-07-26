«Ждут, пока мы в пустыне окажемся»: жители Сибири о необходимости тушить лесные пожары

Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала 120 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га. В Красноярском крае, по данным на 26 июля, горит около 927,3 тыс. га. При этом в зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 104 пожара общей площадью 919,7 тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено около 557,9 тыс. га, не тушат 100 пожаров площадью 533,6 тыс. га. Кроме того, сильные пожары начались в Бурятии и Забайкалье.

Денис Денисов: «Столько леса горит, а на верхах никому нет дела. Еще сказали: «Тушить экономически не выгодно». А то, что лес горит — это экономически выгодно значит? Продавать лес могут за рубеж, а сохранить — нет».





Антонина Милютина: «Это преступление — душить людей дымом и бездействовать! А еще катастрофа планетарного масштаба! Таких объемов пожары еще не достигали! Тотальное уничтожение леса — легких планеты — приведет к неминуемым катаклизмам во всем мире! Но больше всего гнетет молчание властей. До последнего верила, что власти вмешаются и не допустят издевательства над людьми! Особенно плохо беременным и детям».





Валентина Гаврилюк: «До 2008 года леса были государственные и за них государство как-то боролось... Вы помните, как Путин в 2008 году в марте своим указом отдал в региональное пользование все леса. То есть в руки чиновников. Вот они и развернулись на полную катушку. Наши власти такими продажными не были, как сейчас. Продают леса на 50 лет в аренду китайцам. Бардак в этом хозяйстве самый страшный...».





Яна Прокопенко: «Спасите нашу тайгу! Сколько леса гибнет, зверья. Томск неделю задыхается от смога. Дикие звери в поисках пропитания из соседнего региона придут к нам. Зверье же не виновато, что человек уничтожает их среду обитания. И по осени еще их отстреливать будут, так как мишки придут кормиться на свалки....».