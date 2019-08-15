Землю на томском левобережье «заморозят» из-за строительства кампуса

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Региональные власти введут запрет на продажу земли на левом берегу Томи, где запланировано строительство студенческого кампуса и стадиона, ледового и баскетбольного дворцов. Об этом журналистам рассказал губернатор Сергей Жвачкин.

О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост. По словам губернатора, этот «сверхсовременный межуниверситетский комплекс должен стать частью городской среды, города-университета, каким является Томск». Во время открытия Архитектурного форума, на котором стало известно о строительстве кампуса, губернатор заявлял о намерении провести международный конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию студенческого кампуса. Он приглашал поучаствовать в проекте все ведущие архитектурные мастерские России и зарубежья.

Сейчас, чтобы обеспечить региону земли под строительство, необходимо ввести ограничение на продажу земель, считает губернатор. Пока ограничение планируют ввести на год.

Когда о таком проекте узнают, цена сразу начнет расти. А у некоторых людей, которые имеют доступ к власти, как-то так получается, что земля оказывается в центре стройки. И мы потом вынуждены ее выкупать за большие деньги. На всякий случай приостановим продажу около 100 гектаров вокруг этого микрорайона, — заявил Сергей Жвачкин.