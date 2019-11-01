«Здравствуйте, я за ребенком»: ТВ2 проверило, пустят ли постороннего мужчину в детский сад

31 октября в детскому саду ненецкого города Нарьян-Мар убили шестилетнего ребенка . Представившись родителем одного из воспитанников, в детсад в состоянии опьянения зашел мужчина и ударил спящего мальчика в шею ножом. Ребенок умер на руках у сотрудницы детского сада, а убийцу скрутили охранники и задержали до приезда полиции.

Редакция ТВ2 решила проверить, как обстоят дела с безопасностью в томских детсадах. Для этого журналист, представившись родителем, попытался зайти в несколько учреждений: два частных и три муниципальных.

Преступником оказался 36-летний местный житель Денис Позднеев. На допросе он заявил, что убить мальчика его подтолкнули голоса в голове и ребенка он принял за чудовище. В доме Позднеева полицейские нашли записи с расписанием детсада и составом групп. Это говорит о том, что преступление могло быть спланированным. Местный СК возбудил по факту случившегося три уголовных дела: об убийстве малолетнего, о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В первый частный детсад «Ладушки» постороннего мужчину не пустили, дверь здесь открывается по домофону. Не удалось журналисту пройти и в частный детский сад «Одуванчик»: сотрудник на входе встретила его с вопросом, к кому он и в какую группу.

В то же время в третий корпус муниципального детсада № 85 по адресу переулок Нахимова, 6 журналисту удалось войти без препятствий. Вахтер без вопросов открыла по домофону калитку забора и не встретила на входе. Лишь пройдя несколько метров по коридору, корреспондент услышал вопрос: «Молодой человек, почему прошли в обуви?».





Сотрудники муниципального детсада № 22 встретили журналиста на входе вдвоем, потребовали назвать ФИО и группу ребенка и показать документы, а после поблагодарили за неравнодушие к случившейся в Нарьян-Маре трагедии. Проявила бдительность и вахтер детского сада № 35 по адресу Косарева, 21— она не пропустила постороннего и отнеслась к попытке войти с подозрением.





В 2019 году на установку камер в 15 школах и 17 учреждениях дополнительного образования потратили 37 млн бюджетных рублей. Деньги на системы видеонаблюдения выделили по программе «Безопасное детство в безопасном городе». В 2020 году в городском бюджете на эти цели планируют выделить 28 млн рублей.





На сегодня видеокамерами оснащены не менее 116 детских садов. В мэрии считают, что с помощью камер полицейские могут фиксировать и предотвращать нарушения на территории школ и детских садов. Кроме того, системы видеонаблюдения используются сотрудниками полиции и для раскрытия преступлений, совершенных вблизи этих учреждений.





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