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03 марта,
2019
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Новости

Здание МВД в Бердске взяли штурмом. Задержан начальник следственного отдела

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

По подозрению в мошенничестве задержан заместитель начальника бердского отдела МВД, начальник следственного отдела Алексей Зорин, сообщает Бердск. Онлайн. По данным портала, 1 марта бойцы спецназа штурмовали бердский отдел МВД, а сотрудники новосибирского управления ФСБ провели обыски в кабинетах следственного отдела и в отделении наркоконтроля.


Алексей Зорин и еще один сотрудник отдела подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Сообщается, что вчера у Алексея Зорина прошли обыски и его могут арестовать в ближайшее время. Источники бердского новостного портала, сообщают, что Зорина могут подозревать в продаже вещественных доказательств.


В управлениях СКР и ФСБ по Новосибирской области ситуацию пока не комментируют. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что следственный комитет действительно расследует уголовное дело в отношении сотрудников отдела МВД по городу Бердску: « В случае установления вины находящиеся под уголовным делом сотрудники отдела МВД России по городу Бердску будут уволены из органов МВД. А их непосредственное руководство будет привлечено к ответственности». — Сообщили журналистам в  пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Замначальника бердского отдела МВД, начальник следственного отдела майор юстиции Алексей Зорин
Замначальника бердского отдела МВД, начальник следственного отдела майор юстиции Алексей Зорин
Фото: mvd.berdsk-online.ru

Бердск. Онлайн также отмечает, что Алексей Зорин работает в бердском отделе МВД на протяжении нескольких лет и в 2012 году, будучи старшим следователем следственного отдела, занимал второе место в областном конкурсе «Лучший по профессии».

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