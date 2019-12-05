Здание из Томска вошло в топ-100 самых уродливых строений России по версии Варламова

Блогер Илья Варламов составил список 100 самых уродливых зданий России. Запись появилась на его странице в «Живом журнале». В рейтинг попало и томское здание — Томский институт бизнеса.

«Я никогда не был в Томске, но в Томске есть институт бизнеса. Здание было построено в 2000 году, почти двадцать лет назад. И я не могу пройти мимо этого здания», — рассказал Илья Варламов.





В итоге в общем рейтинге здание разместилось на 50-й строчке.





Блогер никак не аргументировал, что именно не понравилось ему в облике ТИБа.





Первое место в рейтинге занял Универсальный зал «Саранск-Арена». На втором и третьем местах разместились железнодорожный вокзал Самары и торговый центр «Наутилус», Москва.