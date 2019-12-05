Здание из Томска вошло в топ-100 самых уродливых строений России по версии Варламова

Блогер Илья Варламов составил список 100 самых уродливых зданий России. Запись появилась на его странице в «Живом журнале». В рейтинг попало и томское здание — Томский институт бизнеса.
«Я никогда не был в Томске, но в Томске есть институт бизнеса. Здание было построено в 2000 году, почти двадцать лет назад. И я не могу пройти мимо этого здания», — рассказал Илья Варламов.
В итоге в общем рейтинге здание разместилось на 50-й строчке.
Блогер никак не аргументировал, что именно не понравилось ему в облике ТИБа.
Первое место в рейтинге занял Универсальный зал «Саранск-Арена». На втором и третьем местах разместились железнодорожный вокзал Самары и торговый центр «Наутилус», Москва.
В список попали многие сибирские здания. Среди которых новый корпус НГУ, жилищный корпус в Барнауле, который называют скворечником.
«Что интересно, вуз прославился тем, что во время визита туда представителя РПЦ они накрыли тряпочками античные статуи, чтобы попы, не дай Бог, не увидели скульптурные изображения члена или сиськи. Поэтому мне кажется, что внешние ассоциации с церковью неспроста», — объяснил Варламов попадание нового корпуса НГУ в рейтинг.
Новый корпус НГУ
Фото: © Анастасия Кораблёва, Тайга.Инфо
«Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда «о вкусах не спорят», «дело вкуса», «на вкус и цвет товарищей нет»... Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. Друзья, дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства», — отметил Варламов.