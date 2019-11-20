Завод «Латат» передаст новую церковь в Кривошеино Колпашевской епархии
В четверг, 21 ноября, в 10 часов в селе Кривошеино (ул. Октябрьская, 24) состоится торжественная передача новой церкви Колпашевской епархии Храма Архангела Михаила, сообщает пресс-служба обладминистрации. До настоящего времени православный приход села располагался в ветхом здании бывшего детского сада.
Храм возвел томский завод «Латат». Акционеры компании приняли решение о строительстве храма и его безвозмездной передаче в епархию два года назад. Общие затраты на возведение храма превысили 22 млн рублей. Помимо строительных, отделочных работ, прокладки коммуникаций, обустройства внутренних инженерных систем здания, храм укомплектован церковной мебелью и изготовлен иконостас.
Все работы были осуществлены собственными силами предприятия, особенно отличились отдел капительного строительства, служба главного энергетика, служба главного механика. Купола храма были изготовлены также на предприятии сотрудниками ремонтно-механического цеха, для этих целей были закуплены специальные станки, а люди прошли соответствующее обучение. Всего в строительно-монтажных работах было задействовано более 100 сотрудников завода, ― рассказал генеральный директор завода «Латат» Даниил Рябченко.
Для справки: Томский завод «Латат» – это одно из крупнейших предприятий глубокой переработки древесины в России и крупнейший завод по производству МДФ-плит. В данный момент на заводе работает почти 1000 человек. Доля «Латата» по производству плит МДФ составляет 15 % на российском рынке и около 7-8 % - по ламинату. Кроме того, компания успешно продает свой товар на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.
Ранее мы сообщали, что сын экс-губернатора Санкт-Петербурга Алексей Полтавченко и супруга сооснователя СМП банка Ирая Гильмутдинова стали совладельцами ООО «Монолит-Строй», которому принадлежит завод МДФ-плит в Томске «Латат».
Как сообщалось, в 2010 году ЗАО «ЛПК Партнер-Томск» ввело в Томске завод по производству ламинированных древесных МДФ-плит производственной мощностью 264 тыс. кубометров в год. На тот момент завод был крупнейшим в своем сегменте в Сибирском федеральном округе и одним из крупнейших в России. Стоимость проекта составила 190 млн евро.
В 2013 году арбитраж ввел процедуру наблюдения в ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск», оператором завода стало ООО «Латат» (зарегистрировано в Томске, перерегистрировано в Санкт-Петербурге, сейчас зарегистрировано в Омске). Тогда региональные власти поясняли, что «реорганизация происходит по решению собственников в рамках отказа от иностранного капитала». Новым владельцем предприятия стал бывший начальник полиции Омской области Валерий Борисов. По информации «Московского комсомольца», среди владельцев «Латата» числится и сын экс-начальника УМВД Томской области Игоря Митрофанова Тимофей Митрофанов.
В 2018 году завод продолжил работу под новым юрлицом — ООО «Монолит-Строй», но сохранил бренд «Латат». Мощность производства завода в настоящее время — около 300 тыс. кубометров МДФ-плит в год.
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