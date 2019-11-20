Завод «Латат» передаст новую церковь в Кривошеино Колпашевской епархии

Храм возвел томский завод «Латат» . Акционеры компании приняли решение о строительстве храма и его безвозмездной передаче в епархию два года назад. Общие затраты на возведение храма превысили 22 млн рублей. Помимо строительных, отделочных работ, прокладки коммуникаций, обустройства внутренних инженерных систем здания, храм укомплектован церковной мебелью и изготовлен иконостас.

В четверг , 21 ноября, в 10 часов в селе Кривошеино (ул. Октябрьская, 24) состоится торжественная передача новой церкви Колпашевской епархии Храма Архангела Михаила, сообщает пресс-служба обладминистрации. До настоящего времени православный приход села располагался в ветхом здании бывшего детского сада.

Все работы были осуществлены собственными силами предприятия, особенно отличились отдел капительного строительства, служба главного энергетика, служба главного механика. Купола храма были изготовлены также на предприятии сотрудниками ремонтно-механического цеха, для этих целей были закуплены специальные станки, а люди прошли соответствующее обучение. Всего в строительно-монтажных работах было задействовано более 100 сотрудников завода, ― рассказал генеральный директор завода «Латат» Даниил Рябченко.

Для справки: Томский завод «Латат» – это одно из крупнейших предприятий глубокой переработки древесины в России и крупнейший завод по производству МДФ-плит. В данный момент на заводе работает почти 1000 человек. Доля «Латата» по производству плит МДФ составляет 15 % на российском рынке и около 7-8 % - по ламинату. Кроме того, компания успешно продает свой товар на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.





Ранее мы сообщали, что сын экс-губернатора Санкт-Петербурга Алексей Полтавченко и супруга сооснователя СМП банка Ирая Гильмутдинова стали совладельцами ООО «Монолит-Строй», которому принадлежит завод МДФ-плит в Томске «Латат».





Как сообщалось, в 2010 году ЗАО «ЛПК Партнер-Томск» ввело в Томске завод по производству ламинированных древесных МДФ-плит производственной мощностью 264 тыс. кубометров в год. На тот момент завод был крупнейшим в своем сегменте в Сибирском федеральном округе и одним из крупнейших в России. Стоимость проекта составила 190 млн евро.







В 2013 году арбитраж ввел процедуру наблюдения в ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск», оператором завода стало ООО «Латат» (зарегистрировано в Томске, перерегистрировано в Санкт-Петербурге, сейчас зарегистрировано в Омске). Тогда региональные власти поясняли, что «реорганизация происходит по решению собственников в рамках отказа от иностранного капитала». Новым владельцем предприятия стал бывший начальник полиции Омской области Валерий Борисов. По информации «Московского комсомольца», среди владельцев «Латата» числится и сын экс-начальника УМВД Томской области Игоря Митрофанова Тимофей Митрофанов.





В 2018 году завод продолжил работу под новым юрлицом — ООО «Монолит-Строй», но сохранил бренд «Латат». Мощность производства завода в настоящее время — около 300 тыс. кубометров МДФ-плит в год.