Застройщик обвиняется в мошенничестве при достройке дома на Профсоюзной

В Томской области перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве при строительстве жилого дома на Профсоюзной. По данным УМВД, он похитил у 17 томичей деньги на сумму более 1 млн 480 тысяч рублей.

«Установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение в качестве директора строительной организации, под видом привлечения дополнительных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. Профсоюзная в городе Томске похитил денежные средства у 17 граждан на общую сумму более 1 миллиона 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте УМВД.





Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд.





Дом по адресу Профсоюзная, 7 начинали строить в мае 2012 года. Стройка здания шла с нарушениями: работы велись без разрешительной документации. Однако позже они возобновились. Одновременно застройщик начал продажу квартир. В декабре 2015 года стройка была полностью заморожена. Планировалось, что дом будет сдан к декабрю 2017 года. Директор компании «СибирьСтройКомфорт» Дмитрий Патрушев говорил, что ждет одобрения кредита. Однако позднее в отношении застройщика была введена процедура банкротства.





«В настоящее время компания «СибирьСтройКомфорт» находится на стадии банкротства и достраивает дом, который в 95 % готовности. Дом практически достроен: сделаны фасады, окна, внутренняя отделка, установлены лифты. В этом состоянии дом находится уже пять лет. Мы могли получить этот дом еще пять лет назад, достаточно было вложить семь миллионов, — рассказывала на митинге дольщица Анастасия Учаева. — Учитывая материальное состояние застройщика, оцениваемое в несколько миллионов, он мог достроить наш дом, но выбрал другой путь — бросить все, чтобы мы достраивали сами. В 2017 году при помощи замгубернатора Паршуто была сделана следующая махинация: нам предложили сброситься по 3 тысячи за квадратный метр и отдать эти деньги якобы инвестору. Совместно с компанией «ТомТрейд» деньги были собраны. Деньги должны были пойти на окончание стройки, однако были выведены. Было возбуждено уголовное дело, и дом так и остался несданным».