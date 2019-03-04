Добрые новости
04 марта,
2019
1
фото
Новости

Застройщик дома на Мира, 33 обвиняется в обмане дольщиков на 85 млн рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Бывший директор строительной фирмы, отвечающий за строительство долгостроя по адресу Мира, 33, предстанет перед судом. По версии следствия, он обманул 39 покупателей квартир и похитил у них 84,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Застройщик дома на Мира, 33 обвиняется в обмане дольщиков на 85 млн рублей

По версии следствия, с 7 сентября 2007 года по 20 сентября 2013 года обвиняемый томич, являясь директором строительной фирмы, заключал с гражданами и юридическими лицами договоры на строительство жилого многоквартирного дома в Ленинском районе Томска. 

При этом он знал, что у него нет возможности исполнить договорные обязательства. Общая сумма денежных средств, похищенных им у 39 потерпевших, составила 84,5 миллиона рублей.


Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Обвиняемый свою вину не признал.


В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд Томска. 

Дом на проспекте Мира, 33 должны были сдать в 2007 году. В доме один подъезд, 52 квартиры. Сейчас его готовность оценивается в 80%. При этом в реестре долгостроев дом не значится, поэтому люди, которые купили в этом доме квартиры, официально не являются дольщиками. А значит, не могут рассчитывать на достройку дома за счет средств бюджета.


Подробную историю строительства данного дома читайте на нашем сайте в материале «Мира, 33: история рядовых «Бездомного полка».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.