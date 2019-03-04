Застройщик дома на Мира, 33 обвиняется в обмане дольщиков на 85 млн рублей

Бывший директор строительной фирмы, отвечающий за строительство долгостроя по адресу Мира, 33, предстанет перед судом. По версии следствия, он обманул 39 покупателей квартир и похитил у них 84,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с 7 сентября 2007 года по 20 сентября 2013 года обвиняемый томич, являясь директором строительной фирмы, заключал с гражданами и юридическими лицами договоры на строительство жилого многоквартирного дома в Ленинском районе Томска.

При этом он знал, что у него нет возможности исполнить договорные обязательства. Общая сумма денежных средств, похищенных им у 39 потерпевших, составила 84,5 миллиона рублей.





Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Обвиняемый свою вину не признал.





В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд Томска.