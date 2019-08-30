Защитники памятников архитектуры выступают за утверждение границ исторического поселения Томска этой осенью
В Министерстве культуры обсудили ситуацию с утверждением границ исторического поселения Томска. Об этом ТВ2 рассказали представители Томского отделения ВООПИиК Мария Бокова и Ольга Воронина, которые принимали непосредственное участие в обсуждении и только что вернулись из столицы в Томск.
Напомним, что в феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения. 8 мая 2019 года трехлетний конфликт между разработчиками проекта ЦНРПМ и мэрией Томска на Градосовете был разрешен, проект утвержден. Однако впоследствии выяснилось, что в самый последний момент в проект были внесены изменения, с которыми не согласилось местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
В частности, председатель Томского ВООПИиК Мария Бокова была категорически против того, что из предмета охраны исторического поселения исчезло порядка 40 домов из списка-701 (перечень томских деревянных зданий, подлежащих сохранению). Это стало неожиданностью для томской общественности, так как представитель Центральных научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ) Олег Замжицкий и рецензенты проекта подчеркивали, что список-701 полностью вошел в состав предмета охраны, за исключением нескольких зданий, оказавшихся за границами исторического поселения. В результате Минкульт не принял проект границ исторического Томска и отправил его на доработку с учетом мнения защитников памятников архитектуры.
22 августа глава облдепартамента по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина сообщила РИА Томск, что сроки корректировки проекта границ исторического поселения Томска перенесены на январь 2020 года. Представители Томского ВООПИиК на заседании в Минкульте высказались против затягивания сроков утверждения исторических границ Томска.
Минкульт официально пригласил ВООПИиК на заседание. Потому что в соответствии с поручением президента наша организация принимает участие в утверждении границ исторического Томска, — рассказала ТВ2 Мария Бокова. — Как бы это ни было кому-то неудобно. И на этом заседании директор департамента государственной охраны культурного наследия Роман Алексеевич Рыбало подтвердил, что без подписи представителя регионального ВООПИиК он подписывать ничего не будет. Мы проговаривали этот процесс. Потому что на сегодняшний момент поручение президента сорвано. И это факт.
Елена Владиславовна Перетягина озвучила, что теперь проект будет утвержден только в 2020 году. Мы с этим не согласны и во время заседания сделали акцент на сроке исполнения проекта — сентябрь-октябрь 2019 года. Сегодня пытаются представить дело так, что, мол, это защитники памятников архитектуры препятствует утверждению проекта, но это не так.
Представители ВООПИиК не согласны с мнением представителя ЦНРПМ Олега Замжицкого, что старый проект не актуален и что в связи с новыми реалиями его необходимо переработать. Такое заявление удивило членов заседания в Минкульте, так как трудно представить, как памятники архитектуры могут устареть. Еще больше удивило членов ВООПИиК, что ЦНРПМ, который воевал с мэрией три года, выиграл суд, вдруг пошел навстречу заказчику и изменил параметры высотности при строительстве новых зданий в исторических районах Томска. Естественно, защитники памятников архитектуры категорически не согласны с такими изменениями, которые происходят за спиной общественности. На этом же заседании в Минкульте ВООПИиК высказался на обнародовании проекта исторических границ Томска, чтобы все желающие томичи могли узнать, как будут сохраняться памятники архитектуры в Томске. Ссылка на коммерческую тайну ВООПИиК кажется неуместной, так как проект выполнялся за деньги томских налогоплательщиков.
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