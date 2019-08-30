Защитники памятников архитектуры выступают за утверждение границ исторического поселения Томска этой осенью

Минкульт официально пригласил ВООПИиК на заседание. Потому что в соответствии с поручением президента наша организация принимает участие в утверждении границ исторического Томска, — рассказала ТВ2 Мария Бокова. — Как бы это ни было кому-то неудобно. И на этом заседании директор департамента государственной охраны культурного наследия Роман Алексеевич Рыбало подтвердил, что без подписи представителя регионального ВООПИиК он подписывать ничего не будет. Мы проговаривали этот процесс. Потому что на сегодняшний момент поручение президента сорвано. И это факт.





Елена Владиславовна Перетягина озвучила, что теперь проект будет утвержден только в 2020 году. Мы с этим не согласны и во время заседания сделали акцент на сроке исполнения проекта — сентябрь-октябрь 2019 года. Сегодня пытаются представить дело так, что, мол, это защитники памятников архитектуры препятствует утверждению проекта, но это не так.