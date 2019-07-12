Томичей приглашают на субботник в Нагорный Иштан

Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры приглашает всех в одно из самых живописнейших мест Томской области, Нагорный Иштан, на субботник. Здесь находится уникальная церковь Петра и Павла, которая является памятником архитектуры, но находится в плачевном состоянии.

Полтора года назад ТВ2 рассказывало , что в селе Нагорный Иштан Томской области из-за обрушения берега в опасной зоне оказались не только дома жителей, но и церковь конца XIX века. Единственная деревянная церковь Томской области, построенная в псевдорусском стиле — это наша местная знаменитость. Здесь, в Нагорном Иштане, снимал фильм «Сибириада» Андрей Кончаловский.

Сейчас за церковью никто не ухаживает, территория заросла травой, забор повалился, а калитка и вовсе отсутствует. На территории храма скопилось много мусора, который надо вывезти. Томское отделение ВООПИиКа уже провело субботник в Нагорном Иштане, но, к сожалению, за один раз решить все проблемы не удалось.







Поэтому всех, кто располагает временем, приглашают 13 июля в 11.00 на субботник у Петропавловской церкви в Нагорном Иштане. Справки по телефону у председателя Совета ТРО ВОО ВООПИиК Марии Николаевны Боковой: 8-991-181-259.

