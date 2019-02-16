Защитник «Томи», перешедший в «Енисей», может вернуться на правах аренды

Защитник Дмитрий Тихий, в январе перешедший из «Томи» в «Енисей», рассказал, что возвращается в томский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Матч ТВ.





«Да, скорее всего, вернусь в «Томь», — приводит слова Дмитрия Тихого издание. — Как я уже отмечал, томскую команду я покидал не из-за финансов, а потому что была мотивация выступать в РПЛ. Пока не сложилось».





Он рассказал, что решение покинуть «Енисей» было связано с тренером Дмитрием Аленичевым. По словам футболиста, Аленичев сказал, что он не будет иметь игровой практики в клубе. «Матч ТВ» также отмечает, что подписание «Енисеем» контракта с лучшим правым защитником ФНЛ было инициативой руководства клуба, а не главного тренера Дмитрия Аленичева.

