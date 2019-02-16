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16 февраля,
2019
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Защитник «Томи», перешедший в «Енисей», может вернуться на правах аренды

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Защитник Дмитрий Тихий, в январе перешедший из «Томи» в «Енисей», рассказал, что возвращается в томский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Матч ТВ.


«Да, скорее всего, вернусь в «Томь», — приводит слова Дмитрия Тихого издание. — Как я уже отмечал, томскую команду я покидал не из-за финансов, а потому что была мотивация выступать в РПЛ. Пока не сложилось».


Он рассказал, что решение покинуть «Енисей» было связано с тренером Дмитрием Аленичевым.  По словам футболиста, Аленичев сказал, что он не будет иметь игровой практики в клубе. «Матч ТВ» также отмечает, что подписание «Енисеем» контракта с лучшим правым защитником ФНЛ было инициативой руководства клуба, а не главного тренера Дмитрия Аленичева.

Защитник «Томи», перешедший в «Енисей», может вернуться на правах аренды
Фото: sport-express.ru
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