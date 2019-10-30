Защита просит оправдать обвиняемого в экстремизме свидетеля Иеговы Сергея Климова

Адвокат обвиняемого Артур Леонтьев рассказал ТВ2, что он просит оправдать Сергея Климова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. Кроме того, адвокат сообщил, что во время заключения у Сергея Климова обострились хронические заболевания.





Адвокат считает, что следует критически оценивать показания тайного свидетеля под псевдонимом Е.В.Павлов Этот свидетель неоднократно путался в даче показаний, а также не стал отвечать на вопросы защиты.







«Секретный свидетель после возбуждения уголовного дела прямо указал на то, что заинтересован в привлечении подсудимого к уголовной ответственности, — отметил Артур Леонтьев. — В ходе допроса в судебном заседании он путался, а содержание его ответов относительно тематики зафиксированных следствием богослужений противоречит стенограммам этих мероприятий. При этом в ходе проведения допроса в условиях, исключающих его визуализацию, он с мотивировкой «не желаю» отказывался отвечать на многочисленные вопросы со стороны защиты, связанные с установлением значимых по делу обстоятельств, и не направленных на установление его личности. Он не смог пояснить, на чем основано его утверждение об использовании сайта jw.org лично Сергеем Климовым, а также кто еще присутствовал на тех богослужениях, которые он предположительно посещал. Примечательно, что на первоначальном допросе на предварительном следствии тайный свидетель не дал таких «нужных» обвинению показаний, как спустя длительное время после этого. Содержание и формулировки этих показаний перекликаются со справками, составленными оперуполномоченным ЦПЭ УМВД России по Томской области Дудко А.С. и, очевидно, были даны под влиянием этого сотрудника, который, будучи допрошенным судом в качестве свидетеля по делу, сопровождал тайного свидетеля во время его показаний в судебном заседании».





Кроме того, сторона защиты считает, что показания других свидетелей по делу также не доказывают вину Сергея Климова, поскольку говорят только о том, что он или его соверующие реализовывали свое право на исповедание, которое гарантировано статьей Конституции РФ.





Добавим, что ранее мы сообщали, что обвинение попросило суд назначить Сергею Климову семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Следующее заседание пройдет 8 ноября.





Напомним, уголовное дело в отношении Сергея Климова было возбуждено в июне 2018 года. Сразу после задержания жена Сергея Климова написала открытое письмо советнику президента. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отреагировал на это обращение. В Генеральную прокуратуру было направлено обращение с просьбой проверить законность уголовного преследования «Свидетелей Иеговы». Нарушений проверка не обнаружила. «Мемориал» признал Сергея Климова политзаключенным, а в Томске прошел одиночный пикет в его поддержку.



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*«Свидетели Иеговы»* («иеговисты»*) — запрещенная в РФ организация





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