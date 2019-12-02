Запущен газопровод «Сила Сибири»

Россия и Китай запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Церемонию в режиме видеоконференции провели президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Газопровод «Сила Сибири» пройдет по восточному маршруту через месторождения, расположенные на территориях Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. Контракт о его строительстве был подписан в мае 2014 года. Его стоимость оценивается в 400 миллиардов долларов. Планируется, что Россия будет поставлять в Китай по 38 млрд кубометров газа на протяжении 30 лет.





Магистральный газопровод будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Строительство линейной части магистрального газопровода вело томское дочернее предприятие Газпрома — «Газпром трансгаз Томск». Его завершили в сентябре 2019 года.





Эксплуатацию магистрального газопровода будут осуществлять пять филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск»: два в Амурской области и три в Якутии.



