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23 июля,
2019
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Занятия в закрытом корпусе школы № 5 могут снова начаться в сентябре 2019 года

Роман Чертовских
Роман Чертовских
1 час назад

Капитальный ремонт в двух корпусах школы № 5 может начаться в 2020 году, рассказал ТВ2 заммэра Томска по капитальному строительству Александр Суходолов. В 2017 году один их корпусов школы закрылся из-за разрушения кирпичной кладки.

Занятия в закрытом корпусе школы № 5 могут снова начаться в сентябре 2019 года

По этой школе нужно делить задачи на две, — прокомментировал заммэра. — Во-первых, нужно открыть корпус на Октябрьской, 16 к началу учебного года. С 2017 года этот корпус не используется из-за смещения лежней стропильной системы и разрушения кирпичной кладки. До 1 сентября все работы по исключению аварийной ситуации пройдут и здание заработает.

Александр Суходолов добавил, что департамент капитального строительства заказал подготовку проектной документации на комплексный капремонт обоих корпусов: на Октябрьской, 25 и Октябрьской, 16.


«Подрядчиком по подготовке документации выступает ТГАСУ, на выполнение заложено 4,5 млн рублей, — добавил Суходолов. —Надеюсь, в следующем году мы приступим к выполнению строительно-монтажных работ».


По информации на сайте МАОУ СОШ № 5, школу организовали из нескольких школ в конце XIX века. Корпуса школы имеют историческую ценность для Томска, а с 2015 года учреждение носит имя героя СССР Александра Константиновича Ерохина.

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