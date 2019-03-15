Зампред Сбербанка обвинил губернатора Республики Алтай в коррупции

Зампред Сбербанка, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, обвинил администрацию Республики Алтай в срыве сроков строительства горнолыжного комплекса «Манжерок». В создание горнолыжного курорта банк уже вложил 780 млн рублей, в этом году собирается потратить еще 1,2 млрд рублей.





«Я про коррупцию тоже сейчас немного скажу. Можно, поделюсь негативным опытом про Республику Алтай. Мы единственный крупный инвестор в республике. Строим горнолыжный комплекс. На все сигналы с нашей стороны ноль эмоций. У власти региона задача другая, им наплевать на туризм, им деньги освоить надо. И они всегда свои внутренние совещания проводят только с позиции освоить деньги», — заявил Станислав Кузнецов.





Он рассказал о «шантаже и угрозах» со стороны региональных чиновников.





«Вызвали гендиректора нашей компании, три часа «мордовали» угрозами в администрации и заставили его подписать свою карманную компашку какого-то родственника одного из родственников бывшего министра имущественных отношений. Все оформили на частную компанию, и все хорошо. Хочу публично попросить губернатора [Александра Бердникова] извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват, не сделал элементарную работу и в регионе был сорван туристический сезон», — отметил Кузнецов.





Александр Бердников руководит Республикой Алтай с 2006 года. В сентябре 2019 года у него истекают губернаторские полномочия.