Заморозки и ветер до 15-20 метров в секунду ожидают синоптики в Томской области

Синоптики предупреждают томичей о сильном ветре и первых заморозках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30-31 августа (в пятницу и субботу) местами по области ожидаются дожди, грозы, при грозах умеренные и сильные дожди, возможен град, порывы ветра 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.







Добавим, что по информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 29 августа в регионе при прояснениях ожидаются заморозки до -1°С.





Томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.