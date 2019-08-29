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29 августа,
2019
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Заморозки и ветер до 15-20 метров в секунду ожидают синоптики в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Синоптики предупреждают томичей о сильном ветре и первых заморозках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Заморозки и ветер до 15-20 метров в секунду ожидают синоптики в Томской области

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30-31 августа (в пятницу и субботу) местами по области ожидаются дожди, грозы, при грозах умеренные и сильные дожди, возможен град, порывы ветра 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.


Добавим, что по информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 29 августа в регионе при прояснениях ожидаются заморозки до -1°С. 


Томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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