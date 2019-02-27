Заммэра Томска: «Мы не можем снизить тариф на проезд жителям Лоскутова и Светлого»

Жители присоединенных территорий (поселок Светлый, Дзержинское, Лоскутово и других) продолжат ездить до Томска по повышенному тарифу. Городские власти работают над возможностью снизить тариф для этих жителей, но скорого решения проблемы не прогнозируют.

Ранее в редакцию ТВ2 обратилась жительница поселка Светлый Анастасия. Она рассказала, что не понимает, почему жители поселка за проезд вынуждены платить больше.





«Все жалуются на повышение тарифа и отсутствие кондукторов. Но о жителях поселка Светлый все забыли. Проезд в Светлый на 60 (130) маршруте теперь стоит 29 рублей! Вопрос — за что и почему?! Это такой же город, относится уже много лет к Октябрьскому району. А на 16 (131) маршруте проезд стоит 21 рубль, то есть так же, как и по городу. В чем причина такой разницы?! Оба автобуса ездят почти по одинаковому маршруту. Но 60-й стоит дороже, постоянно ломается, людям в мороз -40 иногда приходится стоять на трассе и ждать следующего автобуса минут 30. Нам все время обещают, что посадят кондукторов, поменяют «пазики», но это лишь обещания», — пожаловалась девушка.





Заммэра Владимир Брюханцев прокомментировал ТВ2, что этот вопрос остается злободневным, но на сегодняшний день решить его не получается.





«Светлый, Лоскутово, Дзержинка — территория Томска, но по 220-му закону обслуживается межмуниципальным транспортом. Его курирует областной департамент дорожной деятельности. Там тарифы рассчитывают от километража. По Томску берут также 21 рубль, а до Светлого, получается, что накручивается еще рублей десять. Так что вопрос резонный. Это ведь территория Октябрьского района, но почему-то с Иркутского до Лагерного за поездку нужно будет заплатить 21 рубль, а за тот же километраж от Светлого до Иркутского — 30 рублей. Сегодня мы рассматриваем этот вопрос, но пока с департаментом тарифного регулирования не нашли решения», — отметил Владимир Брюханцев.