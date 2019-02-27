Заммэра рассказал, когда безналичная оплата появится в транспорте Томска

Безналичная система оплаты проезда появится во всем транспорте Томска в 2019 году.

«В 2016 году мы ввели новую маршрутную сеть. Обсуждение новой сети начнется через неделю. Мы идем в ногу со временем: цифровое телевидение, цифровая оплата. Что касается проезда в пассажирском транспорте, то есть постановление правительства о введении безналичного проезда. Граждане будет принимать решение, как они будут рассчитываться — наличными или по карточке», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев.





Он отметил, что к 1 мая безналичный проезд появится в электротранспорте, к 1 июля — в маршрутках.





«Мы покупаем готовый продукт и оборудование. Оборудование позволит нам знать ежесуточный пассажиропоток. Разработчики дали предложения, к 1 марта мы подведем итоги», — резюмировал Брюханцев.





В свою очередь представитель маршрутного бизнеса Елена Пуль отметила, что перевозчики поддерживают эту инициативу,