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27 февраля,
2019
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Заммэра рассказал, когда безналичная оплата появится в транспорте Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Безналичная система оплаты проезда появится во всем транспорте Томска в 2019 году.

Заммэра рассказал, когда безналичная оплата появится в транспорте Томска

«В 2016 году мы ввели новую маршрутную сеть. Обсуждение новой сети начнется через неделю. Мы идем в ногу со временем: цифровое телевидение, цифровая оплата. Что касается проезда в пассажирском транспорте, то есть постановление правительства о введении безналичного проезда. Граждане будет принимать решение, как они будут рассчитываться — наличными или по карточке», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев. 


Он отметил, что к 1 мая безналичный проезд появится в электротранспорте, к 1 июля — в маршрутках. 


«Мы покупаем готовый продукт и оборудование. Оборудование позволит нам знать ежесуточный пассажиропоток. Разработчики дали предложения, к 1 марта мы подведем итоги», — резюмировал Брюханцев.


В свою очередь представитель маршрутного бизнеса Елена Пуль отметила, что перевозчики поддерживают эту инициативу, 

«Положительный момент — то, что с водителя уйдет работа кондуктора, которых сейчас найти довольно трудно. Предложение маршрутного бизнеса, чтобы, конечно же, переход состоялся. И здесь должна быть помощь от администрации, как инфраструктурно, так и на законодательном уровне. Но есть и минус — это удорожание системы. И хотелось бы понять, на кого это удорожание упадет — на пассажиров, перевозчика или эти расходы возьмет на себя власть», — сказала Елена Пуль.

В начале 2018 года Сергей Жвачкин создал рабочую группу по внедрению безналичной системы оплаты проезда на общественном транспорте.


По словам заммэра Владимира Брюханцева, сейчас система безналичной оплаты проезда есть в 50 % электротранспорта и в части автобусов.

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