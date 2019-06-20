Заммэра рассказал, как пройдут конкурсы на автобусные маршруты

Заммэра Владимир Брюханцев рассказал, как будут проводиться конкурсы на автобусные маршруты. По его словам, главное будут не деньги, предложенные перевозчиками, а качество автобусов. Так, те потенциальные перевозчики, которые не предоставят низкопольные автобусы, не смогут участвовать в конкурсе.

Торги на маршруты начнутся с 1 июля. Цель конкурса — определить победителя с наилучшим предложением. Поэтому будут учитываться как ценовые, так и неценовые факторы: количество новых автобусов, экологический класс имеющегося у предпринимателя транспорта. При этом наивысший балл получат автобусы, которые работают на газомоторном топливе.





«В соответствии с 204-м ФЗ в этом году мы проводим конкурс на осуществление регулярных перевозок, а не аукцион. В чем отличие? Деньги не главное. Участник может получить максимальный балл - 100. 60 баллов – деньги, но они делаются в два этапа. Первый – минимальная цена контракта, второй — те, кто дадут меньшую цену. Оставшиеся 40 баллов — это качество и опыт перевозок. Наличие транспортных средств — низкопольных автобусов. Их должно быть минимум 20 %. Это десять баллов. Экологический класс транспортного средства — шесть баллов. Транспортные средства среднего класса — десять баллов, шесть баллов — транспорт на газомоторном топливе», — сказал Владимир Брюханцев.





Контракты будут заключены с победителями на пять лет. Предпринимателям, желающим принять участие в торгах, нужно будет пройти аккредитацию на электронной площадке РТС-тендер и открыть счет в одном из банков.