Заммэра рассказал, как пройдут конкурсы на автобусные маршруты

Заммэра Владимир Брюханцев рассказал, как будут проводиться конкурсы на автобусные маршруты. По его словам, главное будут не деньги, предложенные перевозчиками, а качество автобусов. Так, те потенциальные перевозчики, которые не предоставят низкопольные автобусы, не смогут участвовать в конкурсе.
Торги на маршруты начнутся с 1 июля. Цель конкурса — определить победителя с наилучшим предложением. Поэтому будут учитываться как ценовые, так и неценовые факторы: количество новых автобусов, экологический класс имеющегося у предпринимателя транспорта. При этом наивысший балл получат автобусы, которые работают на газомоторном топливе.
«В соответствии с 204-м ФЗ в этом году мы проводим конкурс на осуществление регулярных перевозок, а не аукцион. В чем отличие? Деньги не главное. Участник может получить максимальный балл - 100. 60 баллов – деньги, но они делаются в два этапа. Первый – минимальная цена контракта, второй — те, кто дадут меньшую цену. Оставшиеся 40 баллов — это качество и опыт перевозок. Наличие транспортных средств — низкопольных автобусов. Их должно быть минимум 20 %. Это десять баллов. Экологический класс транспортного средства — шесть баллов. Транспортные средства среднего класса — десять баллов, шесть баллов — транспорт на газомоторном топливе», — сказал Владимир Брюханцев.
Контракты будут заключены с победителями на пять лет. Предпринимателям, желающим принять участие в торгах, нужно будет пройти аккредитацию на электронной площадке РТС-тендер и открыть счет в одном из банков.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в Томске изменится маршрутная сеть. По словам представителей мэрии, сейчас на территории города дублируются 60 % маршрутов. По словам мэра города, предлагаемые изменения позволят убрать излишнее дублирование, продлить маршруты в новые районы города и сократить число пересадок. В качестве одной из мер администрация города предлагала закрыть четыре автобусных маршрута — №№ 3, 5, 23 и 31. После многочисленных просьб жителей мэрия решила закрыть только маршруты № 3 и № 31.
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