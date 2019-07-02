Заммэра: Проблема с вывозом мусора в Томске есть на менее 10% контейнерных площадок
Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал о ходе реализации мусорной реформы в Томске. По его словам, сейчас есть проблема с вывозом мусора на 10% от общего числа контейнерных площадок. Заммэра подчеркнул, что все эти площадки принадлежат компании «Сорнет».
«В Томске более 3,5 контейнерных площадок, которые относятся к жилым домам. Та проблема, которая возникла, она возникла на тех площадках, которые обслуживала компания «Сорнет». Это 380 площадок, что составляет менее 10%. Сейчас с 270 площадок мусорные баки вывезены, на части перевернуты. Это примерно 1200 контейнеров», — рассказал Вячеслав Черноус.
В настоящий момент вывозом мусора в Томске занимается «Спецавтохозяйство» и компания «АБФ-Логистик», привлеченная в качестве субподрядчика. Черноус подчеркнул, что «Сорнету» также предлагали стать субподрядчиком, но компания отказалась. Кроме того мэрия договаривается с еще 11 операторами, вывозившими мусор, о том, чтобы привлечь их контейнерные площадки и их автомобильный парк.
«Сейчас «Спецавтохозяйство» и АБФ-логистик перераспределяют парк. До конца недели он будет переформатирован. Со 2-го июля мы каждый день начали получать новые контейнеры. В количестве — 50 штук. До конца недели получим около 300», — рассказал заммэра.
При этом Черноус отметил, что ранее объявленный аукцион на закупку контейнеров не состоялся:
«По соглашению, средства были выделены по цене 9 тысяч за контейнер, а они сейчас стоят на рынке 15 тысяч. В итоге на укцион никто не вышел. Сейчас будем формировать новые бумаги, будет закуплено меньше, но по реальной цене».
Он подчеркнул, что в ближайшие две недели будет формироваться логистика, отрабатываться маршруты. В целом, работа над новой схемой обращения с отходами будет продолжаться до нового года.
В свою очередь, мэр Томска Иван Кляйн подчеркнул, что люди ни в коем случае не должны страдать. Работу профильного департамента он назвал «безобразием».
«Людям не важно, чьи эти вещи. Люди должны знать, куда позвонить и к кому обратиться. Если компании, которые сейчас занимаются вредительством, не пересмотрят свое поведение, то мы мы будем работать в уголовном поле, чтобы защитить людей», — подчеркнул мэр.
Он рассказал, что установка контейнеров для раздельного сбора мусора начнется в следующем году, когда оператор полностью наладит работу.
«Все упирается в составляющую тарифа. Сегодня мы к повышению не готовы. Если в Северске тариф 77 рублей, то в Томске — 65, 25. Это самый низкий тариф. Стал ниже, по которому ранее работал САХ, минимум на 10%», — добавил Кляйн.
Добавим, в редакцию ТВ2 обратились томичи, которые проживают в переулке Заозерном, 23. Они рассказали, что накануне «Сорнет» вывез мусорные баки, а САХ еще не приступил к своим обязанностям. Поэтому переулок начинает зарастать мусором.
По словам томичей, аналогичная ситуация складывается на улице Рабочей, Трудовой, Обручева, Чубаровцев.
В свою очередь, Иван Кляйн поручил наладить работу горячей линии. Также оставить жалобы на несвоевременный вывоз мусора можно по телефону 005.
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