Добрые новости
02 июля,
2019
3
фото
Новости

Заммэра: Проблема с вывозом мусора в Томске есть на менее 10% контейнерных площадок

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал о ходе реализации мусорной реформы в Томске. По его словам, сейчас есть проблема с вывозом мусора на 10% от общего числа контейнерных площадок. Заммэра подчеркнул, что все эти площадки принадлежат компании «Сорнет».


«В Томске более 3,5 контейнерных площадок, которые относятся к жилым домам. Та проблема, которая возникла, она возникла на тех площадках, которые обслуживала компания «Сорнет». Это 380 площадок, что составляет менее 10%. Сейчас с 270 площадок мусорные баки вывезены, на части перевернуты. Это примерно 1200 контейнеров», — рассказал Вячеслав Черноус.

Заммэра: Проблема с вывозом мусора в Томске есть на менее 10% контейнерных площадок

В настоящий момент вывозом мусора в Томске занимается «Спецавтохозяйство» и компания «АБФ-Логистик», привлеченная в качестве субподрядчика. Черноус подчеркнул, что «Сорнету» также предлагали стать субподрядчиком, но компания отказалась. Кроме того мэрия договаривается с еще 11 операторами, вывозившими мусор, о том, чтобы привлечь их контейнерные площадки и их автомобильный парк.


«Сейчас «Спецавтохозяйство» и АБФ-логистик перераспределяют парк. До конца недели он будет переформатирован. Со 2-го июля мы каждый день начали получать новые контейнеры. В количестве — 50 штук. До конца недели получим около 300», — рассказал заммэра.


При этом Черноус отметил, что ранее объявленный аукцион на закупку контейнеров не состоялся:


«По соглашению, средства были выделены по цене 9 тысяч за контейнер, а они сейчас стоят на рынке 15 тысяч. В итоге на укцион никто не вышел. Сейчас будем формировать новые бумаги, будет закуплено меньше, но по реальной цене». 


Он подчеркнул, что в ближайшие две недели будет формироваться логистика, отрабатываться маршруты. В целом, работа над новой схемой обращения с отходами будет продолжаться до нового года.


В свою очередь, мэр Томска Иван Кляйн подчеркнул, что люди ни в коем случае не должны страдать. Работу профильного департамента он назвал «безобразием».


«Людям не важно, чьи эти вещи. Люди должны знать, куда позвонить и к кому обратиться. Если компании, которые сейчас занимаются вредительством, не пересмотрят свое поведение, то мы мы будем работать в уголовном поле, чтобы защитить людей», — подчеркнул мэр.


Он рассказал, что установка контейнеров для раздельного сбора мусора начнется в следующем году, когда оператор полностью наладит работу.


«Все упирается в составляющую тарифа. Сегодня мы к повышению не готовы. Если в Северске тариф 77 рублей, то в Томске — 65, 25. Это самый низкий тариф. Стал ниже, по которому ранее работал САХ, минимум на 10%», — добавил Кляйн.

Добавим, в редакцию ТВ2 обратились томичи, которые проживают в переулке Заозерном, 23. Они рассказали, что накануне «Сорнет» вывез мусорные баки, а САХ еще не приступил к своим обязанностям. Поэтому переулок начинает зарастать мусором. 

Заммэра: Проблема с вывозом мусора в Томске есть на менее 10% контейнерных площадок

По словам томичей, аналогичная ситуация складывается на улице Рабочей, Трудовой, Обручева, Чубаровцев.


В свою очередь, Иван Кляйн поручил наладить работу горячей линии. Также оставить жалобы на несвоевременный вывоз мусора можно по телефону 005.

Заммэра: Проблема с вывозом мусора в Томске есть на менее 10% контейнерных площадок
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.