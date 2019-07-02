Заммэра: Проблема с вывозом мусора в Томске есть на менее 10% контейнерных площадок

«В Томске более 3,5 контейнерных площадок, которые относятся к жилым домам. Та проблема, которая возникла, она возникла на тех площадках, которые обслуживала компания «Сорнет». Это 380 площадок, что составляет менее 10%. Сейчас с 270 площадок мусорные баки вывезены, на части перевернуты. Это примерно 1200 контейнеров», — рассказал Вячеслав Черноус.

Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус рассказал о ходе реализации мусорной реформы в Томске. По его словам, сейчас есть проблема с вывозом мусора на 10% от общего числа контейнерных площадок. Заммэра подчеркнул, что все эти площадки принадлежат компании «Сорнет».

В настоящий момент вывозом мусора в Томске занимается «Спецавтохозяйство» и компания «АБФ-Логистик», привлеченная в качестве субподрядчика. Черноус подчеркнул, что «Сорнету» также предлагали стать субподрядчиком, но компания отказалась. Кроме того мэрия договаривается с еще 11 операторами, вывозившими мусор, о том, чтобы привлечь их контейнерные площадки и их автомобильный парк.





«Сейчас «Спецавтохозяйство» и АБФ-логистик перераспределяют парк. До конца недели он будет переформатирован. Со 2-го июля мы каждый день начали получать новые контейнеры. В количестве — 50 штук. До конца недели получим около 300», — рассказал заммэра.







При этом Черноус отметил, что ранее объявленный аукцион на закупку контейнеров не состоялся:







«По соглашению, средства были выделены по цене 9 тысяч за контейнер, а они сейчас стоят на рынке 15 тысяч. В итоге на укцион никто не вышел. Сейчас будем формировать новые бумаги, будет закуплено меньше, но по реальной цене».







Он подчеркнул, что в ближайшие две недели будет формироваться логистика, отрабатываться маршруты. В целом, работа над новой схемой обращения с отходами будет продолжаться до нового года.





В свою очередь, мэр Томска Иван Кляйн подчеркнул, что люди ни в коем случае не должны страдать. Работу профильного департамента он назвал «безобразием».





«Людям не важно, чьи эти вещи. Люди должны знать, куда позвонить и к кому обратиться. Если компании, которые сейчас занимаются вредительством, не пересмотрят свое поведение, то мы мы будем работать в уголовном поле, чтобы защитить людей», — подчеркнул мэр.





Он рассказал, что установка контейнеров для раздельного сбора мусора начнется в следующем году, когда оператор полностью наладит работу.





«Все упирается в составляющую тарифа. Сегодня мы к повышению не готовы. Если в Северске тариф 77 рублей, то в Томске — 65, 25. Это самый низкий тариф. Стал ниже, по которому ранее работал САХ, минимум на 10%», — добавил Кляйн.