Замгубернатора объяснил, как считается средняя зарплата по больнице

Томская область выполнила «майские указы». Соответственно, зарплата у врачей составляет 200% от средней по региону, у младшего медперсонала — 100%. Замгубернатора по социальной политике Иван Деев объяснил, как считается средняя зарплата.

По данным Госстатистики, средняя зарплата врачей в Томской области за первые девять месяцев 2018 года достигла 72 тысяч рублей, младшего медицинского персонала — 35 тысяч, среднего медицинского персонала — 36 тысяч.





«Когда мы говорим о средней заработной плате в учреждениях, мы должны понимать, что она в любом случае дифференцирована и очень сильно отличается. Например, у врача-нейрохирурга от врача-участкового, у доктора, который работает в Стрежевом и Каргаске, от доктора, который работает в Асиновском районе», — рассказал Иван Деев.





Он добавил, что к нему на прием часто приходят посетители, которые жалуются, что их зарплата не сходится с данными, приведенными органами статистики. Замгубернатора объяснил, почему так происходит.





«Понятно, если мы берем северные районы, то там коэффициент 2,2. Соответственно, в Томске — 50 тысяч, в Александровском — 110 тысяч рублей. В Томске — 40, в Каргаске — 80. При этом зарплата очень сильно отличается от объема работы, от раздела работы, от того, где и кто выполняет свои трудовые функции. Понятно, что заработная плата медицинской сестры, которая работает в детском саду, и зарплата операционной медсестры сосудистого отделения инсультного центра будет разной. Но суммарно она будет складываться от средней по региону», — отметил вице-губернатор.