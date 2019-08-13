Замгубернатора Хакасии отрицает конфликт с водителем служебной машины

Информация, распространенная в отдельных СМИ и сети Интернет, что у меня якобы был конфликт с водителем из-за хамского поведения, вследствие которого водитель выбросил меня из служебной машины, не соответствует действительности, — цитирует замгубернатора хакасская газета «Шанс». — То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, – неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мною подано исковое заявление в суд на источник данной информации.