Замгубернатора Хакасии отрицает конфликт с водителем служебной машины
Замглавы Хакасии Константин Харисов отрицает конфликт с водителем служебной машины и собирается подать в суд на журналистов, писавших об инциденте. Накануне ряд СМИ сообщили, что водитель высадил его из машины посреди степи за хамство.
Информация, распространенная в отдельных СМИ и сети Интернет, что у меня якобы был конфликт с водителем из-за хамского поведения, вследствие которого водитель выбросил меня из служебной машины, не соответствует действительности, — цитирует замгубернатора хакасская газета «Шанс». — То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, – неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мною подано исковое заявление в суд на источник данной информации.
Отрицает инцидент и водитель Харисова. Он говорит, что в ходе словесного конфликта чиновник сам попросил высадить его из машины.
Состоялся напряженный разговор, но не на повышенных тонах, — рассказал водитель замглавы региона. — Константин Нурфуязович потребовал остановить машину, вышел и стал ловить попутку. Я пытался его остановить, предлагал не делать этого. Такого, что я кого-то вытолкал или обругал, конечно, не было, в СМИ все сильно приукрашено.
По словам водителя, теперь он возит другого представителя правительства, а конфликт с Харисовым исчерпан.
Ранее сообщалось, что водитель выкинул Константина Харисова из служебной машины в 300 километрах от Абакана. Случилось это после того, как Харисов в грубой форме отчитал водителя за то, что он сел обедать за один стол с чиновниками.
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