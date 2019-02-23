Замгубернатора Андрей Кнорр раскритиковал работу китайских инвесторов в Томской области

Напомним, что на территории Томской области создается лесопромышленный комплекс. До 2017 года основным инвестором ЛПК в была китайская компания AVIC Forestry, но в 2018 году инвестор поменялся.







Предполагалось, что до 2022 года на территории Томской области появятся 10 объектов Асиновского ЛПК, однако на сегодняшний день официально запущен в производство лишь один — российско-китайский завод по производству фанерного шпона. По планам в 2016 году должен был открыться завод по производству МДФ-плит, однако он уже третий год работает в режиме пуско-наладки. По словам рабочих, новый инвестор не планирует официально сдавать завод, чтобы не тратить деньги на соблюдение условий экологической, санитарной и пожарной безопасности.







В августе 2017 года томские власти заключили новое соглашение с инвестором, согласно которому «РусКитИнвест» существенно увеличит объемы лесозаготовки и производства продукции, однако по словам замгубернатора Андрея Кнорра, акционеры не выполнили практически 90% плана. Губернатор Томской области направил петицию руководству Китая, в которой рассказал о нарушенных китайским инвестором условий сотрудничества в рамках создания Асиновского ЛПК.







«Не могу сказать, когда я был доволен их работой. Все, что мы смогли сделать сегодня — это принудить к запуску ряда объектов. Сегодня мы через посла добились замены руководителей, которые сюда приехали. Сейчас должны прибыть новые. Пока мы хотя бы на бумаге добились от них запуска завода МДФ-плит, который нам нужен, и котельной», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.







По его словам, сложность состоит в том, что предприятие находится в межправительственных отношениях России и Китая. Кнорр рассказал, что на его действия инвесторы жаловались правительству, обвиняя замгубернатора в том, что он не дает им решать вопросы. В свою очередь, областные власти заставляют инвесторов оформить имущество, своевременно выплачивать налоги и зарплату. Если китайская сторона этого не делает, то область не выделяет квоты на рабочие места для иностранцев. Кроме того из-за срывов условий дорожной карты, к «РусКитИнвесту» ужесточат требования по использованию леса. В настоящее время в суде рассматривается вопрос изъятия лесных участков.







«По двум участкам подали в суд иски. Они сказали, что устранят те замечания, которые к ним есть с точки зрения использования лесов. Это юридические процедуры, находимся в судах. Если не выполнят, лес будет изъят, такого потребления мы им сегодня не дадим», — подчеркнул Кнорр.