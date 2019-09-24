Замгубернатора объяснил, почему не утвержден проект исторического поселения Томска

Причина одна — техническая, — прокомментировал Паршуто. — Подрядчик не может уже готовый проект распечатать и предоставить в Министерство. Там очень сложная печать — цветная, с большими картами. Вес — порядка 50 кг. Подрядчик считает, что раз проект принят, то он свою работу выполнил. Но мы добьёмся того, чтобы проект поступил в министерство.

При этом Паршуто добавил, что против рекламы в историческом центре города. «Не надо решать там каких-то жилищных проблем или предлагать инвестиционные проекты. Поиздевались над ним 10 лет и хватит. Дайте передышку ему».





Напомним, что проблема с границами исторического поселения Томска началась с проекта «Томские набережные» губернатора Сергея Жвачкина. При разработке этого проекта питерские проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения. Статус мешал строительству высотных зданий в районе Татарской слободы и других исторических местах города.





Информация о том, что с Томска хотят снять статус исторического города просочилась из стен обладминистрации наружу и градозащитники забили тревогу. Мэрия поспешила заявить, что власти Томска против снятия с города статуса исторического поселения. В этот же момент городские чиновники обнаружили, что статус у города есть с 1990 года, а границы исторического поселения до сих пор не определены.





В феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения. 8 мая 2019 года трехлетний конфликт между разработчиками проекта ЦНРПМ и мэрией Томска на Градосовете был разрешен, проект утвержден. Однако впоследствии выяснилось, что в самый последний момент в проект были внесены изменения, с которыми не согласилось местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.





В частности, председатель Томского ВООПИиК Мария Бокова была категорически против того, что из предмета охраны исторического поселения исчезло порядка 40 домов из списка-701 (перечень томских деревянных зданий, подлежащих сохранению). Это стало неожиданностью для томской общественности, так как представитель Центральных научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ) Олег Замжицкий и рецензенты проекта подчеркивали, что список-701 полностью вошел в состав предмета охраны, за исключением нескольких зданий, оказавшихся за границами исторического поселения. В результате Минкульт не принял проект границ исторического Томска и отправил его на доработку с учетом мнения защитников памятников архитектуры.





22 августа глава облдепартамента по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина сообщила РИА Томск, что сроки корректировки проекта границ исторического поселения Томска перенесены на январь 2020 года. Представители Томского ВООПИиК на заседании в Минкульте высказались против затягивания сроков утверждения исторических границ Томска.





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