Замглавы Минстроя: В Томской области сложная ситуация с износом систем ЖКХ

Замглавы Минстроя Максим Егоров назвал регионы, в которых наблюдается наибольший износ систем ЖКХ. Так, наибольший износ фиксируется на территории в регионах Северного Кавказа и в Сибири. Сложная ситуация и в Томской области. Об этом он рассказал в своем интервью «Интерфаксу».

«Наибольший износ, который мы видим, есть в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Сложная ситуация с коммунальной инфраструктурой сложилась в регионах СФО: это Красноярский край, Томская область, в некоторых субъектах Дальневосточного федерального округа».







Он добавил, что все регионы предоставили информацию по износу коммунальной инфраструктуры.







«Мы общались на эту тему и с губернаторами, и с заместителями, и с профильными министерствами. На самом деле запрос очень сложный, ведь нужна была информация в разрезе каждого муниципального образования, по каждому юридическому лицу, работающему на рынке ЖКХ. Сейчас мы систематизируем полученные данные, но некоторые регионы, к сожалению, не смогли ответить качественно на запрос, будем дорабатывать в «ручном» режиме», — сказал Максим Егоров.





Кроме того, специалисты Минстроя в январе приступили к разработке стратегии развития ЖКХ на период до 2035 года.





Ранее Томскстат сообщал, что более 680 километров тепловых и паровых сетей, а также почти 1560 километров водопроводных и более 780 километров канализационных нуждаются в замене в Томской области по состоянию на конец 2018 года; износ в городах региона составил: теплосети – 51,2 %, водопровод – 48,2 %, сети канализации – 68,1 %.