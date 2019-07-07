Замглавы «Альянса врачей» томича Владимира Сотникова задержали в Калининграде
В Калининграде задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Владимира Сотникова и оператора Павла Зеленского. Об этом сообщается в твиттере организации.
Сотрудники ДПС остановили членов профсоюза и оператора, когда те ехали в аэропорт. Сначала правоохранители не объясняли причину задержания и ссылались на «команду из дежурной части». Позже выяснилось, что задержание связано с пикетом, который прошел 7 июля: его участники выступили в защиту врача Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве из-за смерти недоношенного младенца.
Задержанных доставили в отдел полиции № 3. Зеленского вскоре отпустили, а на Васильеву и Сотникова составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия) соответственно.
В организации отмечают, что суд, когда в него привезли задержанных был закрыт.
Ради этого заседания в выходной, в день города, в суд пригнали судью. В абсолютно пустое здание. Кстати, у Анастасии двое несовершеннолетних детей, её вообще не имеют права задерживать на такой долгий срок. Но полиция плевать хотела на закон.— Альянс врачей (@alyansvrachey) July 7, 2019
В Альянсе врачей отмечают, что суд начался с двухчасовой задержкой. При этом они подчеркивают, что «Анастасия Васильева и Владимир Сотников должны быть немедленно освобождены. Они не нарушили ни одного закона, судить их не за что». В свою очередь, прокурор считает Сотникова виновным и попросил суд назначить ему штраф в размере 15 тысяч рублей.
Суд согласился с позицией прокуратуры. Владимир Сотников признан виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления и нарушении правил проведения публичного мероприятия. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.
Владимир Сотников подчеркнул, что несмотря на суд и штраф все равно продолжит защищать права врачей в России.
Пикеты и акции солидарности с калининградским врачом-неонатологом Элиной Сушкевич накануне также прошли в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Воронеже и еще десятке городов. Ее обвиняют в том, что по требованию главврача роддома №4 она для экономии якобы не стала вводить недоношенному ребенку дорогое лекарство, после чего тот скончался. За врача вступились многие российские медики: президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко.
Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача — борьба за права медработников и пациентов. Владимир Сотников вступил в профсоюз после того, как был со скандалом уволен из Александровского районной больницы.
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