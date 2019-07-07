Замглавы «Альянса врачей» томича Владимира Сотникова задержали в Калининграде

В Калининграде задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Владимира Сотникова и оператора Павла Зеленского. Об этом сообщается в твиттере организации.

Сотрудники ДПС остановили членов профсоюза и оператора, когда те ехали в аэропорт. Сначала правоохранители не объясняли причину задержания и ссылались на «команду из дежурной части». Позже выяснилось, что задержание связано с пикетом, который прошел 7 июля: его участники выступили в защиту врача Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве из-за смерти недоношенного младенца.





Задержанных доставили в отдел полиции № 3. Зеленского вскоре отпустили, а на Васильеву и Сотникова составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия) соответственно.





В организации отмечают, что суд, когда в него привезли задержанных был закрыт.