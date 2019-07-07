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07 июля,
2019
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Замглавы «Альянса врачей» томича Владимира Сотникова задержали в Калининграде

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Калининграде задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Владимира Сотникова и оператора Павла Зеленского. Об этом сообщается в твиттере организации.

Замглавы «Альянса врачей» томича Владимира Сотникова задержали в Калининграде

Сотрудники ДПС остановили членов профсоюза и оператора, когда те ехали в аэропорт. Сначала правоохранители не объясняли причину задержания и ссылались на «команду из дежурной части». Позже выяснилось, что задержание связано с пикетом, который прошел 7 июля: его участники выступили в защиту врача Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве из-за смерти недоношенного младенца. 


Задержанных доставили в отдел полиции № 3. Зеленского вскоре отпустили, а на Васильеву и Сотникова составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) и части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия) соответственно.


В организации отмечают, что суд, когда в него привезли задержанных был закрыт. 

В Альянсе врачей отмечают, что суд начался с двухчасовой задержкой. При этом они подчеркивают, что «Анастасия Васильева и Владимир Сотников должны быть немедленно освобождены. Они не нарушили ни одного закона, судить их не за что». В свою очередь, прокурор считает Сотникова виновным и попросил суд назначить ему штраф в размере 15 тысяч рублей. 

Замглавы «Альянса врачей» томича Владимира Сотникова задержали в Калининграде

Суд согласился с позицией прокуратуры. Владимир Сотников признан виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления и нарушении правил проведения публичного мероприятия. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. 


Владимир Сотников подчеркнул, что несмотря на суд и штраф все равно продолжит защищать права врачей в России.


Пикеты и акции солидарности с калининградским врачом-неонатологом Элиной Сушкевич накануне также прошли в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Воронеже и еще десятке городов. Ее обвиняют в том, что по требованию главврача роддома №4 она для экономии якобы не стала вводить недоношенному ребенку дорогое лекарство, после чего тот скончался. За врача вступились многие российские медики: президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко.


Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача — борьба за права медработников и пациентов. Владимир Сотников вступил в профсоюз после того, как был со скандалом уволен из Александровского районной больницы.

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