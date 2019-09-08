Добрые новости
08 сентября,
2019
1
фото
Новости

Заместителем председателя Сибирской отделения академии наук стал генерал ФСБ

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Генерал-лейтенант ФСБ Сергей Старицын назначен заместителем председателя СО РАН, сообщается на сайте структуры. Старицын, ранее занимавший должность начальника Управления ФСБ по Нижегородской области, будет курировать вопросы взаимодействия с органами власти.

Заместителем председателя Сибирской отделения академии наук стал генерал ФСБ

​Сергей Старицын родился в Челябинской области в 1962 году. Закончил Новосибирский электротехнический институт, работал в конструкторском бюро. С 1987 года — в органах государственной безопасности. Он возглавлял отдел ФСБ России по Сибирскому отделению РАН. Этот отдел находится в одном здании вместе с Институтом истории, Институтом филологии и Институтом философии и права СО РАН (улица Николаева, 8).


До работы в Нижегородском отделении ФСБ Старицын возглавлял аналогичные структуры в Иркутской и Челябинской областях.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.