Заместителем председателя Сибирской отделения академии наук стал генерал ФСБ

Генерал-лейтенант ФСБ Сергей Старицын назначен заместителем председателя СО РАН, сообщается на сайте структуры. Старицын, ранее занимавший должность начальника Управления ФСБ по Нижегородской области, будет курировать вопросы взаимодействия с органами власти.

​Сергей Старицын родился в Челябинской области в 1962 году. Закончил Новосибирский электротехнический институт, работал в конструкторском бюро. С 1987 года — в органах государственной безопасности. Он возглавлял отдел ФСБ России по Сибирскому отделению РАН. Этот отдел находится в одном здании вместе с Институтом истории, Институтом филологии и Институтом философии и права СО РАН (улица Николаева, 8).







До работы в Нижегородском отделении ФСБ Старицын возглавлял аналогичные структуры в Иркутской и Челябинской областях.

