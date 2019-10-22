«Замерзаем в Томске»: составляем карту домов без отопления

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Составляем список домов без отопления в Томске. Присылайте нам свои адреса. Жители домов и сотрудники ТЦ «Смайлcity» пожаловались на перебои подачи тепла или холодные батареи, на отсутствие горячей воды. Они вынуждены писать в прокуратуру и даже президенту. А главное — на то, что УК и «ТомскРТС» бездействуют или предлагают ремонтировать участки теплотрасс за счет собственников квартир.

Отопительный сезон в Томске начался еще 24 сентября, спустя две недели мэр Томска Иван Кляйн потребовал от энергетиков, чтобы устранили неполадки на основных теплосетях. Ожидалось, что к 28 сентября тепло появится во всех домах города. По данным департамента ЖКХ, без тепла в Томске остаются по меньшей мере шесть домов.

Но по сообщениям и звонкам, которые постоянно приходят к нам редакцию, соцсети и на почту, это не так. Мы решили собрать всю информацию по проблемным домам в Томске.

Поэтому мы хотим опубликовать все ваши жалобы. Надеемся, что власти прочитают материал и обратят внимание на проблему.

Мы понимаем, что многие уже обращались в разные инстанции. Но на всякий случай напоминаем. Если у вас нет отопления, горячей воды, то нужно позвонить в УК или ТСЖ. Если проблема не решается, обратитесь в районный департамент ЖКХ и прокуратуру.

Если у вас ничего не получилось и никто не может объяснить, почему в вашем доме нет горячей воды и тепла, пишите нам на почту или группу ВКонтакте (укажите адрес дома, какая УК вас обслуживает и причину отсутствия отопления).