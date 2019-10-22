«Замерзаем в Томске»: составляем карту домов без отопления
Составляем список домов без отопления в Томске. Присылайте нам свои адреса.
Жители домов и сотрудники ТЦ «Смайлcity» пожаловались на перебои подачи тепла или холодные батареи, на отсутствие горячей воды. Они вынуждены писать в прокуратуру и даже президенту. А главное — на то, что УК и «ТомскРТС» бездействуют или предлагают ремонтировать участки теплотрасс за счет собственников квартир.
Отопительный сезон в Томске начался еще 24 сентября, спустя две недели мэр Томска Иван Кляйн потребовал от энергетиков, чтобы устранили неполадки на основных теплосетях. Ожидалось, что к 28 сентября тепло появится во всех домах города. По данным департамента ЖКХ, без тепла в Томске остаются по меньшей мере шесть домов.
Но по сообщениям и звонкам, которые постоянно приходят к нам редакцию, соцсети и на почту, это не так. Мы решили собрать всю информацию по проблемным домам в Томске.
Поэтому мы хотим опубликовать все ваши жалобы. Надеемся, что власти прочитают материал и обратят внимание на проблему.
Мы понимаем, что многие уже обращались в разные инстанции. Но на всякий случай напоминаем. Если у вас нет отопления, горячей воды, то нужно позвонить в УК или ТСЖ. Если проблема не решается, обратитесь в районный департамент ЖКХ и прокуратуру.
Если у вас ничего не получилось и никто не может объяснить, почему в вашем доме нет горячей воды и тепла, пишите нам на почту или группу ВКонтакте (укажите адрес дома, какая УК вас обслуживает и причину отсутствия отопления).
Вот что пишут нам читатели:
«Я живу по адресу переулок Ванцетти, 2, — рассказала ТВ2 Ксения Костюкова. — Семья состоит из пяти человек: двое взрослых и трое детей. С середины октября начались проблемы с подачей тепла в дом. Мы связались с диспетчером района, который сообщил, что в нашем доме сегодня была тепловая инспекция. Выяснилось, что на входе в дом вместо 72 градусов — только 42 градуса. Составили акт для последующего перерасчета. Завтра обещают запустить «зимние насосы». Мы отправили жалобу об отсутствии тепла в «ТомскРТС» и на сайт президента. Ни УК, ни ОДС города и района, ни «ТомскРТС» ничего внятного не могут объяснить. Замкнутый круг: рука руку моет. Сегодня УК соизволила повесить объявление о том, что в связи с отсутствием параметров теплоснабжения в нашем доме отсутствует отопление».
«Я хотел бы обратить ваше внимание на переулок Жуковского. Это частный сектор, до сих пор не дали отопления. Там стоят четыре частных дома, в которых проживают семьи, в том числе и восемь детей, из которых пять дошкольного возраста и грудной ребенок. Никак не можем добиться от «ТомскРТС» отопления. Нам отвечают, что идут ремонтные работы на О. Кошевого, как там закончат, так и до нас доберутся. А на улице О. Кошевого уже месяц как все перекопали. Решили вам написать, может, вы как-нибудь посодействуете. Спасибо заранее. Надежда остается только на СМИ».
«В доме по улице Говорова, 48 до сих пор нет горячей воды и отопления! При этом «ТомскРТС» за сентябрь выставил счет за отопление за 155 часов, ссылаясь на то, что УК «Интеграл» подписала акт подачи тепла! Уже зима, а бездействие продолжается! Надеюсь, что вы поможете!».
«Я работаю в ТЦ «Смайлсити». Сегодня, 22 октября, в ТЦ до сих пор отсутствует отопление! — написала в Instagram ТВ2 Ирина Смыченко. — Люди вынуждены работать по 12 часов в верхней одежде. У нас в бутике температура 12 градусов».
Мы отправили запрос по домам, где нет отопления, в «ТомскРТС», нам обещали ответить в ближайшее время.
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