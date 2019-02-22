Замдиректора новосибирской клиники Мешалкина отправили в СИЗО

Известный кардиолог проведет там два месяца — до 19 апреля.

Решением суда замдиректора новосибирской клиники Мешалкина кардиолога Евгения Покушалова, подозреваемого в мошенничестве, отправили в СИЗО. Об этом пишет Тайга.инфо.

«Не понимаю, что происходит, как это возможно в цивилизованной стране? Не понимаю в чем меня обвиняют» — проккоментировал свой арест Евгений Покушалов.

Как пишет портал, дело о мошенничестве и легализации средств в клинике Мешалкина завела ФСБ. Через день кардиолога Покушалова задержали на рабочем месте. Речь шла об ущербе в 1,3 млн рублей. Кроме замдиректора клиники фигурантами дела стали также совладельцы ООО «Фаворит» Евгений Первушин и Александр Сорокин. Судебное заседание по мере пресечения прошло в закрытом режиме. Однако, известно, что среди материалов дела есть документы о закупке кардиостимуляторов, предоставленные региональным управлением ФАС России.

Во время заседания следователь отметил, что преступление совершено в «условиях тяжелой экономической ситуации», для домашнего ареста у органов не оказалось специальных браслетов.

«Покушалову инкриминируют совершение тяжкого преступления в особо крупном размере, покушающегося на экономическую безопасность Российской Федерации, совершенное в условиях тяжелой экономической ситуации в Российской Федерации, а также повышенной социальной напряженности, в связи с чем данное преступление имеет повышенную общественную опасность. Кроме того, преступление совершено в составе устойчивой преступной группы, характеризующейся высокой степенью организованности, строгом распределении ролей, основанной на принципах беспрекословного подчинения лиц и субординации, о чем, по мнению, следователя свидетельствуют показания свидетелей и результаты оперативно-розыскной деятельности», — цитирует слова судьи Аллы Веселых.

В качестве аргументов к аресту Покушалова привели информацию о недвижимости в США и загранпаспорте, с помощью которого, по версии следствия, он мог скрыться. Суд решил, что Покушалов может негативно воздействовать на участников дела.





Отметим, адвокат Евгения Покушалова Лариса Шихалева сообщила Тайге. Инфо, что с материалами дела ей удалось ознакомиться лишь 22 февраля перед самым началом суда. Следствие основывалось на показаниях бухгалтеров сторонних компаний-поставщиков, а сам замдиректора не имеет никакого отношения непосредственно к закупкам.





«Он говорил, что не может регулировать цены. Поставка медицинских изделий и расходных материалов — не его компетенция», — подчеркнула Шихалева.





Напомним, об обысках в клинике Мешалкина и аресте замдиректора стало известно утром 20 февраля.