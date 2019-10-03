«Залетный губернатор»: штаб Навального подсчитал, сколько на вертолеты тратит томский губернатор

По подсчетам штаба Навального в Томске, за 2019 год это 5 187 200 рублей, за 2018-й — 3 580 000 рублей.





Например, только одна командировка в Новокузнецк, куда Сергей Жвачкин полетел на вертолете на один день, обошлась бюджету в 1 250 000 рублей. Расстояние от Томска до Новокузнецка — 430 километров, то есть его спокойно можно преодолеть за 4-5 часов и потратить на это всего несколько тысяч рублей.





«Губернатор Жвачкин — не частый гость Томской области, но даже когда губернатор приезжает в наш регион, то предпочитает передвигаться по области на вертолете. Рассказываем, сколько стоят полеты губернатора», — видеоверсия расследования опубликована на УouТube. За неделю это расследование посмотрело уже больше 25 тысяч человек.