«Залетный губернатор»: штаб Навального подсчитал, сколько на вертолеты тратит томский губернатор

По подсчетам штаба Навального в Томске, за 2019 год это 5 187 200 рублей, за 2018-й — 3 580 000 рублей.
Например, только одна командировка в Новокузнецк, куда Сергей Жвачкин полетел на вертолете на один день, обошлась бюджету в 1 250 000 рублей. Расстояние от Томска до Новокузнецка — 430 километров, то есть его спокойно можно преодолеть за 4-5 часов и потратить на это всего несколько тысяч рублей.
«Губернатор Жвачкин — не частый гость Томской области, но даже когда губернатор приезжает в наш регион, то предпочитает передвигаться по области на вертолете. Рассказываем, сколько стоят полеты губернатора», — видеоверсия расследования опубликована на УouТube. За неделю это расследование посмотрело уже больше 25 тысяч человек.
При этом, как отмечается в расследовании, губернатор летает в том числе и там, где есть вполне сносные автомобильные дороги. А у областной администрации на балансе находится более 90 машин.
«Особенно цинично это выглядит на фоне нищеты жителей деревень, вынужденных считать каждую копейку», — добавляют в своем расследовании сотрудники штаба Навального.
Полностью текстовую версию расследования можно почитать здесь: https://shtab.navalny.com/hq/tomsk/2795/
2 октября штаб Навального в Томске подал заявление в УМВД России по Томской области с просьбой проверить правомерность использования бюджетных средств.