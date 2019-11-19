Законно или нет: власти и экологи о работе САХа на закрытом полигоне в Новомихайловке
Власти и экологи обсудили действия «Спецавтохозяйства», которое вывозит мусор на закрытый полигон в Новомихайловке. Власти говорят, что там оборудован перевалочный пункт, который можно не включать в территориальную схему. Экологи считают, что САХ с подачи властей нарушает закон.
Ранее мы рассказывали, что САХ вывозит мусор на закрытый полигон. Активисты, уличившие регионального оператора в этом, хотели подать заявление в полицию, а также обратиться в Росприроднадзор и департамент природных ресурсов, чтобы ведомства провели проверку. В свою очередь в департаменте природных ресурсов отметили, что не видят здесь нарушений.
19 ноября в ходе круглого стола и.о. начальника облдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов пояснил, что в территориальной схеме этот объект в качестве перегрузочной станции не указан.
«Это незаконно», — подчеркнул несколько раз эколог Сергей Жабин.
Все объекты, на которых ведется деятельность, связанная с отходами, должны быть в территориальной схеме, — добавил экс-начальник департамента природных ресурсов Сергей Трапезников. — То есть сетка «Чистого мира» должна быть в территориальной схеме, а перегрузка городских объемов — нет. Вы сами себе противоречите.
Руководитель предприятия «АБФ Логистик» Николай Чаринцев пояснил, что закон предусматривает разные трактовки.
В законе есть ряд спорных моментов, один из них связан с деятельностью мусороперегрузочных объектов. Мусороперегрузочная станция не всегда оформлена как объект недвижимости. Например, есть мобильные станции. Это часть вида деятельности по транспортированию ТКО. И на сегодняшний день на усмотрение регионального оператора или подрядчика эта деятельность позволительна, — пояснил Николай Чаринцев.
Он добавил, что было несколько попыток обязать включать мусороперегрузочные станции в территориальную схему. Однако ФАС не одобрил данные поправки, аргументировав тем, что это логистика.
«Все равно получается манипулирование законодательством: одним можно нарушать закон, другим — нельзя», — отметил Сергей Трапезников. И он, и Сергей Жабин опасаются, что из-за того, что сейчас САХ ведет работы на полигоне в Новомихайловке, выполнить его рекультивацию не получится.
Как вы на действующий объект собираетесь привлекать федеральные деньги на рекультивацию? Я в июле там час простоял, несколько машин заехало, ни одной не выехало. Перегрузка — это уже незаконно. Вы думаете о последствиях? Вы засыплете этот слой инертными материалами, через год это все провалится. Для рекультивации три года объект должен стоять спокойно, его никто не должен трогать, — добавил Трапезников.
Сергей Жабин также отметил, что на полигоне мусор сгружают, а не сортируют. Представитель САХа Михаил Курилов эти обвинения опровергает.
Мы действительно на полигоне осуществляем перегрузку. Никто не ездит в конец полигона, перегрузка ведется на въезде — мусор перекладывается из машины в машину. Это чисто логистическая операция. До этого вопрос о перегрузочной станции был дискуссионным. За четыре месяца работы мы почувствовали, насколько она необходима. Количество мусора, которое идет сейчас на полигон, кратно больше, чем было раньше. Место под станцию сейчас ищется, с городом мы работаем, — рассказал Курилов.
Он отметил, что участок земли должен соответствовать всем СанПиНам.
«Это непросто, потому что постоянно находятся люди, которым это не нравится», — добавил он.
Сейчас САХ планирует продолжать использовать полигон в Новомихайловке до тех пор, пока станция не будет готова. Областные власти говорят, что решение проблемы появится до начала 2020 года.
Полигон ТБО в Новомихайловке (четыре километра от Томска) работал в 1960-х годах. Потом его закрыли. Позднее сообщалось, что на месте полигона могут построить мусороперегрузочную станцию, однако строительство не состоялось из-за изменений законодательства.
В 2016 году «Спецавтохозяйство» заказало проект рекультивации, рассчитывая привлечь федеральные деньги. Ориентировочная стоимость работ оценивается в несколько сотен миллионов рублей. По последним данным, стоимость рекультивации полигона в Новомихайловке составляет 447,6 млн рублей. Томские власти рассчитывают получить необходимое финансирование в 2020-2024 годах.
Сегодня стало известно, что федерация одобрила выделение денег.
«Проектная документация разработана. Заявка рассмотрена. На последнем селекторе с министерством, который состоялся на прошлой неделе, было сказано, что проект министерство поддерживает. Со следующего года будет предусмотрено финансирование, поэтому мы планируем приступить к рекультивации полигона в Новомихайловке», — сообщил Кривов.
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