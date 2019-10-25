Закончился ремонт фасада Дома офицеров

«Необходимость проведения текущего ремонта главного фасада была продиктована состоянием кирпичных элементов карниза, кровли, отделки балконов и пилястр. Из областного бюджета на ремонт фасада направлено 752 тысячи рублей», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Она уточнила, что строители выполнили ремонт дверей Дома офицеров, а также штукатурные и малярные работы, частично заменили кровлю и водосточные трубы. Также подрядчик отреставрировал кирпичную кладку здания-памятника. «Ремонт фасада продолжался чуть больше месяца, все это время здание функционировало в обычном режиме», — отметила Елена Перетягина.

Первый этап реконструкции здания завершился в 2016 году. Тогда на эти цели из регионального бюджета выделялось 18 млн рублей. Тогда же в здании появился первый резидент — комитет по охране объектов культурного наследия. В 2017 году планировался второй этап реконструкции — ремонт кровли, но работы перенесли, предполагалось, что они начнутся в 2018 году, но тогда этого так и не произошло.





Для справки:





Дом офицеров построен в 1898-1900 годах на месте сгоревшего гороховского особняка. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцы сожгли театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.





После Октябрьской революции в здании бывшего Общественного собрания размещались: военный госпиталь, театр, кинотеатр, столовая, вечерний ресторан. С 1 сентября 1945 года здание официально стало называться гарнизонным Домом офицеров. В нем работали вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов, стрелковая женская команда.





Позднее в здании размещались Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии СХК, Военно-страховая и Военно-мемориальная компании и шахматный клуб. В 1978 году здание было признано памятником местного значения, а в 1995 году вошло в список памятников федерального значения.



