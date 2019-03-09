«Закон Димы Яковлева — закон подлецов. Закон о неуважении к власти — закон трусов!»
6 марта Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей и закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, который вводит наказание за неуважительные высказывания о власти в интернете. Оба документа являются поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к КоАП, прошли три чтения и вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом страны.
Скоро россиянам придется жить по новым правилам, и как они будут работать — до конца не ясно. Но порассуждать об этом пока еще можно. Как в соцсетях реагируют на законодательные новшества — смотрите в нашей подборке.
Авторство законопроектов принадлежит красноярскому сенатору Андрею Клишасу. Он же инициировал и другой нашумевший закон — об изоляции российского сегмента интернета. В Госдуме РФ он успешно прошел первое чтение.
Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, у сенатора Клишаса есть несколько выведенных в офшоры фирм, незадекларированные имущество и авто Maybach, часы на 163 млн рублей, вдобавок псарня на 30 собак. Сам Клишас заявил «Новой газете», что «рассказ о коррупции неуважением к власти не является» и этим можно заниматься сколько угодно. Только сенатор «не понял, в чем состоит коррупция» в его случае.
В окончательной редакции законов штрафы повысили в десятки раз. Добавили полуторамиллионный штраф за создание помех функционированию любых организаций или предприятий, причинение вреда здоровью кого‑либо и провоцирование массовых беспорядков. При повторном оскорблении общества и государственных символов, публикации постов, проявляющих неуважение к власти, штрафом может не обойтись: предусмотрен арест на 15 суток. Фейковые новости Роскомнадзор будет требовать удалить в течение суток. Если контент не будет убран по требованию, то его заблокируют.
Читайте по теме:
Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете
Как депутаты Госдумы от Томской области голосовали за закон об оскорблении власти в интернете
Опрос: «Изоляция Рунета - это кабзда»
За 20 млрд. Что можно сделать в Томской области за деньги, которые сенатор Клишас хочет потратить на изоляцию Рунета
Минкомсвязи не одобрило законопроект сенатора Клишаса о наказании за оскорбление властей
Фото на главной: duma.gov.ru
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?