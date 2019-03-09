«Закон Димы Яковлева — закон подлецов. Закон о неуважении к власти — закон трусов!»

6 марта Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей и закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, который вводит наказание за неуважительные высказывания о власти в интернете. Оба документа являются поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к КоАП, прошли три чтения и вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом страны.





Скоро россиянам придется жить по новым правилам, и как они будут работать — до конца не ясно. Но порассуждать об этом пока еще можно. Как в соцсетях реагируют на законодательные новшества — смотрите в нашей подборке.