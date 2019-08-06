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06 августа,
2019
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Новости

Заключенный томской колонии выступит на международном турнире по шахматам

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

29-летний кандидат в мастера спорта по шахматам, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4, выступит на первом международном шахматном турнире среди заключенных. Играть осужденные будут в режиме онлайн.

пресс-служба УФСИН
пресс-служба УФСИН
пресс-служба УФСИН
пресс-служба УФСИН
пресс-служба УФСИН
пресс-служба УФСИН

Как сообщает пресс-служба УФСИН, осужденный увлекается шахматами с 14 лет и продолжает постоянно тренироваться в колонии строгого режима. В ИК-4 он содержится восемь лет, до освобождения ему осталось чуть больше года.


Помимо томского спортсмена, сборную страны представляют спортсмены-заключенные из Калмыкии, Иркутской и Брянской областей. В запасном составе — два игрока из Нижегородской области и Санкт-Петербурга.


В первом международном онлайн-турнире по шахматам среди заключенных примут участие 28 игроков из США, Бразилии, Италии, Армении, Англии, России и Беларуси. Соревнования начнутся сегодня, 5 августа, и завершатся на следующий день.


После турнира пройдет скайп-конференция, на которой участники расскажут о тюрьмах своего государства и смогут ответить на вопросы журналистов. 

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