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17 июля,
2019
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Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 час назад

Теперь томские тюрьмы будут заниматься благоустройством города. В июне 2019 года департамент дорожной деятельности и благоустройства заключил контракты с исправительной колонией №4 УФСИН по Томской области на сумму 44 млн рублей. Тюремное ведомство благоустроит семь скверов в Томске и изготовит мусорные баки. 

Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей
Фото: УФСИН

Общественные пространства в сквере по улице Салтыкова-Щедрина, 48, Белинского, 70, Елизаровых, 2, Фрунзе, 46 и на переулке Ботанический, 4 и скверы на пересечении проспекта Кирова и улицы Красноармейской и по улице Белинского и Усова планируют благоустроить к концу 2019 года.


Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей

В скверах, в основном,  положат плитку, установят фонари, кованые лавки и ограждения. Изготовлением деталей для оборудования сквера занимаются заключенные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». 


В каталоге продукции УФСИН фонари стоят от двух тысяч рублей, скамьи — от пяти тысяч рублей за штуку

Каталог продукции УФСИН
Каталог продукции УФСИН

По данным сайта госзакупок, исправительной колонии №4  УФСИН по Томской области переведут около 41 млн рублей на благоустройство городских территорий.

Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей
Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей

Также исправительная колония №4 займется изготовлением мусорных баков. Контракт с ведомством по благоустройству города заключен на сумму около 3 млн рублей. Первые 30 мусорных контейнеров заключенные уже изготовили. По данным УФСИН, в исправительной колонии строгого режима должны сделать больше 1000 баков. Стоимость одного металлического бака составляет чуть больше полутора тысяч рублей. 

Каталог продукции УФСИН
Каталог продукции УФСИН
Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей

По информации аналитической системы focus.kontur, всего с января по июнь 2019 года исправительная колония №4 заключила контракты с различными организациями на сумму 186 млн рублей.


С 2017 года Томская область получает финансирование от правительства РФ на создание современной городской среды. Сейчас реализуется уже третий этап национального проекта. По данным городской администрации, всего на формирование комфортной среды в 2019 году в Томской области будет выделено 223 млн рублей. Часть из этих денег, порядка 60 млн, зарезервировано на три больших объекта: Михайловскую рощу, проспект Кирова и Лагерный сад.


В исправительных учреждениях Томской области заключенные изготавливают изделия из дерева и металла. В колониях также работают швейные и полимерные цеха.


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В УФСИН показали, как томские заключенные изготавливают мусорные баки​

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