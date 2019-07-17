Заключенные благоустроят Томск за 44 млн рублей

Теперь томские тюрьмы будут заниматься благоустройством города. В июне 2019 года департамент дорожной деятельности и благоустройства заключил контракты с исправительной колонией №4 УФСИН по Томской области на сумму 44 млн рублей. Тюремное ведомство благоустроит семь скверов в Томске и изготовит мусорные баки.

Общественные пространства в сквере по улице Салтыкова-Щедрина, 48, Белинского, 70, Елизаровых, 2, Фрунзе, 46 и на переулке Ботанический , 4 и скверы на пересечении проспекта Кирова и улицы Красноармейской и по улице Белинского и Усова планируют благоустроить к концу 2019 года.

В каталоге продукции УФСИН фонари стоят от двух тысяч рублей, скамьи — от пяти тысяч рублей за штуку .

В скверах, в основном, положат плитку, установят фонари, кованые лавки и ограждения. Изготовлением деталей для оборудования сквера занимаются заключенные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным сайта госзакупок, исправительной колонии №4 УФСИН по Томской области переведут около 41 млн рублей на благоустройство городских территорий.

Также исправительная колония №4 займется изготовлением мусорных баков. Контракт с ведомством по благоустройству города заключен на сумму около 3 млн рублей. Первые 30 мусорных контейнеров заключенные уже изготовили. По данным УФСИН, в исправительной колонии строгого режима должны сделать больше 1000 баков. Стоимость одного металлического бака составляет чуть больше полутора тысяч рублей.

По информации аналитической системы focus.kontur, всего с января по июнь 2019 года исправительная колония №4 заключила контракты с различными организациями на сумму 186 млн рублей.





С 2017 года Томская область получает финансирование от правительства РФ на создание современной городской среды. Сейчас реализуется уже третий этап национального проекта. По данным городской администрации, всего на формирование комфортной среды в 2019 году в Томской области будет выделено 223 млн рублей. Часть из этих денег, порядка 60 млн, зарезервировано на три больших объекта: Михайловскую рощу, проспект Кирова и Лагерный сад.





В исправительных учреждениях Томской области заключенные изготавливают изделия из дерева и металла. В колониях также работают швейные и полимерные цеха.





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