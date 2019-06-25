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25 июня,
2019
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Заключенному, лишившемуся пальцев руки, отказали в возбуждении уголовного дела

Лидия Симакова
Лидия Симакова
2 часа назад

Осужденному Александру Куликову, который лишился трех пальцев руки, работая на шлифовальном станке, отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом ТВ2 рассказала уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова.

Заключенному, лишившемуся пальцев руки, отказали в возбуждении уголовного дела

«Отказали в возбуждении уголовного дела из-за «отсутствия события преступления», — рассказала Елена Карташова. — Я помогу обжаловать это решение, напишу в прокуратуру, чтобы проверили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сам заключенный стоит на своем. В последний раз, когда с ним общались, он назвал еще одну фамилию свидетеля, который может подтвердить факт получения травмы. Этот человек уже освободился и видел, как тот по территории с окровавленной рукой бежал в медсанчасть».


Добавим, что инцидент произошел летом 2018 года. Заключенный колонии № 3 лишился фаланг пальцев, работая на шлифовальном станке. Он не был официально устроен на работу. Руководство ФСИН заявило, что травму заключенный получил, когда работал на благоустройстве колонии. ИК имеет право привлекать осужденных к работам по благоустройству территории без оплаты труда. Позже осужденный был дважды представлен на комиссию по получению инвалидности, но ему было отказано. В свою очередь представители ОНК считали, что в ИК-3 использовался «рабский труд».

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