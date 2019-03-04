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04 марта,
2019
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Задержанный начальник МВД Бердска во время штурма разбил телефон и пытался его выбросить

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По подозрению в мошенничестве задержан заместитель начальника бердского отдела МВД, начальник следственного отдела Алексей Зорин. Сегодня, 4 марта, суд должен избрать меру пресечения. В момент задержания Зорин оказал сопротивление.

Задержанный начальник МВД Бердска во время штурма разбил телефон и пытался его выбросить

В отношении Алексея Зорина, а также в отношении еще одного сотрудника отдела МВД возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Обыски проводились в следственном отделе и в отделении наркоконтроля бердской полиции.


Источники сайта Бердск-Онлайн в правоохранительных органах рассказали, что когда в кабинете начальника СО, расположенного на четвертом этаже отдела полиции, шел обыск, Зорин разбил свой сотовый телефон. Затем кинулся к окну и пытался выбросить телефон. Его действия были пресечены оперативниками.


По информации источников, вероятно, причиной возбуждения уголовного дела стала торговля вещественными доказательствами. В частности, продажа автомобиля задержанного в Бердске наркоторговца. Сделано это было через подставное лицо.


Своей причастности к инкриминируемому преступлению начальник следствия Алексей Зорин не признает. Как сообщает Курьер.Среда.Бердск, с большой долей вероятности, суд Центрального района Новосибирска сегодня изберет ему меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО на два месяца.


Добавим, что Алексей Зорин работает в бердском отделе МВД на протяжении нескольких лет и в 2012 году, будучи старшим следователем следственного отдела, занимал второе место в областном конкурсе «Лучший по профессии».

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